  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Думаю, у нас умные фанаты. Они должны радоваться успехам при Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Думаю, у нас умные фанаты. Они должны радоваться успехам при Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Динамо сказал, что Луческу никуда не уходит

Суркис: Думаю, у нас умные фанаты. Они должны радоваться успехам при Луческу
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что Мирча Луческу остается главным тренером команды, несмотря на заявление тренера об отставке.

Напомним, что Луческу подал в отставку на 4-й день после своего назначения из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов.

— Можете все-таки прояснить ситуацию?

— Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?

— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?

— Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка.

— Никуда не уходит?

— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.

— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в "Шахтере"...

— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.

— Не опасаетесь, что фанаты "Динамо" "затравят" Луческу?

— Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо". А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ru

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.07.2020 в 23:12
А я вже зрадів, думаю невже ми стало цивілізованою країною, де фанати мають право на свою позицію, впливають на рішення клубу, а Президент прислуховується до їх думки... Не тут то було. Це ж суркіс, він показав, що плював на всіх, немає нічого святого, немає честі, а бабло вирішує все. Шкода...
Ответить
0
0
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:21
CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- bit.vodka/seksОтветить
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:03
Суркис:"в Украине все фанаты дебилы"
Ответить
0
0
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 22:51
Умные фанаты у Динамы? Нет, они верные :)
Ответить
0
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 22:50
А вумні люди будуть вухати та скакати на одній нозі ,як скажені ?
Ответить
0
0
aleks68
27.07.2020 в 22:45
радоваться успехам?а они будут?
Ответить
0
0
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 22:39
Год во всех отношениях удивил... А союз Мирчи и ИМС - вишенка на торте. Осталось дождаться проявления любви к ближнему со стороны ультрас. Интересно, в какой форме будет проявляться их любовь.
Ответить
0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
27.07.2020 в 22:27
Ой далеко не все болельщики умные, не стоит им льстить...
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 22:29
Самокритично...
Ответить
+5
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 22:53
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 22:09
Єдине правильне рішення на посту тренера, і те виявилося циганським фейком...
Ответить
+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
27.07.2020 в 21:54
Я так и думал,что это проделки Мирчи,а Суркис-это пустое место,а не президент.
Ответить
+3
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 21:34
яким таким успіхам радіти... ??? за ці 4 дні ДК що ЛЧ/ЛЄ виграв...ми ще до Суперкубку України не дожили, а суркіс про якісь там успіхи вже завів мову...якщо Мессі та Кріштіано Роналдо разом з Златаном Ібрагімовичем перейдуть у ДК луческу/суркіса (утворять мега атакуюче тріо: Ібра - центрфорв, на вістрі атаки, CR7 та Мессі, на флангах атаки), тоді я ПОВІРЮ СУРКІСУ В НЕБАЧЕНІ ДОСІ УСПІХИ ДИНАМО луческу!?
Ответить
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:38
Болей за свою ЗВЕЗДУ - и целуй ее в ....
Ответить
+4
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 21:44
Взагалі то ФК Зірка (Кропивницький), для недалеких і обділених природою нагадаю, що назви футб. клубів рівно як географічні власні назви і т.д. НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ
+8
-1
Acsakal (Kharkov)
27.07.2020 в 22:06
Зкисни йогурт, не соромь славетне футбольне місто.
+2
-3
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:05
Звезда в Белграде, в Кроривницком - Зирка
0
0
avatar
armik (Киев)
27.07.2020 в 21:33
Ты, дурилка картонная, лучше бы думал, что будешь делать через месяц, когда Шахта накатает в Суперкубке с десяток плюх и дед скопытает от сердечного приступа.Это вполне реальная ситуация с футбольной точки зрения и с точки зрения его возраста. Два идиота нашли друг друга.
Ответить
+5
-6
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:40
Два идиота...armik (Киев) и Alex7Chapman (Кропивниц)....
Ответить
+5
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 21:46
і сєпарське чмо Просто Квашин (Харьков)засмерділо
+6
-3
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:06
В Суперкубке не уверен, там в то время шахта об кубке УЕФА будет ещё думать.... А вот дальше, будет интересно
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
27.07.2020 в 21:06
Уже можно радоваться?
Ответить
+3
-6
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:28
Можеш на сідало в курятник йти... Спати пора...А кукурікати зранку будеш...
Ответить
+5
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 21:51
а тебе з якої "ПЄТУШАРНІ" випустили...!?, цікаво, бо по твоїм коментарам робиш висновок саме про те, де це роблять...
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2020 в 21:49
Курячі Мозґі...))?
Ответить
+2
-4
Acsakal (Kharkov)
27.07.2020 в 22:03
Залежить від того, чому саме радіти.
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
27.07.2020 в 21:02
Уже есть успехи?
Ответить
+3
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...