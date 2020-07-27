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Суркис: Думаю, у нас умные фанаты. Они должны радоваться успехам при Луческу
Президент Динамо сказал, что Луческу никуда не уходит
Президент "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что Мирча Луческу остается главным тренером команды, несмотря на заявление тренера об отставке.
Напомним, что Луческу подал в отставку на 4-й день после своего назначения из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов.
— Можете все-таки прояснить ситуацию?
— Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?
— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?
— Ну я же не знаю.. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского "Динамо". Точка.
— Никуда не уходит?
— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.
— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в "Шахтере"...
— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.
— Не опасаетесь, что фанаты "Динамо" "затравят" Луческу?
— Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо". А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере.