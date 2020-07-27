Скрипник может заменить Михайленко в Днепре-1

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может возглавить "Днепр-1".

Как сообщает Трибуна, стороны уже обсудили возможное сотрудничество и близки к заключению контракта.

Интересно, что о том, что руководство днепровского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Дмитрия Михайленко незадолго до этого говорил и украинский журналист Игорь Цыганык. По словам инсайдера, руководство после поражения от "Колоса" и невыхода команды в еврозону может принять в отношении нынешнего тренерского штаба радикальные меры.

Напомним, что "Заря" закончила сезон на третьем месте и напрямую отобралась в групповой этап Лиги Европы. "Днепр-1" стал седьмым и не попал в еврокубки.