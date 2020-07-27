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Скрипник может заменить Михайленко в Днепре-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Руководство днепрян недовольно невыходом команды в еврокубки

Скрипник может заменить Михайленко в Днепре-1
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может возглавить "Днепр-1".

Как сообщает Трибуна, стороны уже обсудили возможное сотрудничество и близки к заключению контракта.

Интересно, что о том, что руководство днепровского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Дмитрия Михайленко незадолго до этого говорил и украинский журналист Игорь Цыганык. По словам инсайдера, руководство после поражения от "Колоса" и невыхода команды в еврозону может принять в отношении нынешнего тренерского штаба радикальные меры.

Напомним, что "Заря" закончила сезон на третьем месте и напрямую отобралась в групповой этап Лиги Европы. "Днепр-1" стал седьмым и не попал в еврокубки.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Михайленко Виктор Скрипник СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (17)
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Maugli (Джунгли Африки)
27.07.2020 в 22:41
Михайленко слабый. Надо убирать его
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0
-1
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:21
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0
0
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 22:38
Hell Cat ,когда в ближайшее время объявят о назначении,напишешь,что ты был неправ?
Ответить
0
0
NSVL (Луганск-Киев)
27.07.2020 в 22:22
Что Вы свой сайт в помойку превращаете.....
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.07.2020 в 22:02
да отье...сь от Скрипника уже)
Ответить
+4
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
27.07.2020 в 21:52
Может хватить писать всякую чуш.
Ответить
+4
-2
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 21:45
Забыли кто хозяин Днепра?
Ответить
+2
-1
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
27.07.2020 в 22:02
Не тот ли ,что уничтожил настоящий Днепр как команду?!?
Ответить
+3
0
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 21:43
Скрипник уже в Днепре.Михайленко уволен.
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2020 в 21:42
Зачем оно Скрипнику??... новость из серии абы ляпнуть ... лучше расскажите как там эксМорозючка ?!!!!!???
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+6
-4
avatar
_Hell_Cat_ (Днепр)
27.07.2020 в 21:24
Достали уже ...оставьте в покое тренера,у Динамо денег не хватило выкупить контракт - а у Днепра типо они есть??..В Заре остались на контрактах игроки,которых Скрипник приглашал под свою модель и дал понят игрокам на слове ,что остается !....очень сомнительные новости,вопрос зачем эти вбросы??
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+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
27.07.2020 в 21:27
мстят Заре за потраченные нервы в завоевании серебра...
Ответить
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
27.07.2020 в 22:25
Це не просто помста. Це методична робота на руйнацію основного конкурента. "Зоря-1972" з цієї ж серії.
0
-2
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 21:45
Читай новости на этой неделе....Дал понять игрокам на слове.....уже смешно
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0
-1
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_Hell_Cat_ (Днепр)
27.07.2020 в 22:01
Внутри команды слово тренера весомый аргумент!!!возможно для Вас это смешно,но взрослые дяди умеют отвечать за свои слова!....а для остальных есть контракт!
+2
-2
avatar
witcher_r (Киев)
27.07.2020 в 23:13
А Вы молодой человек свечку держали,когда Скрыпник контракт подписывал или личный бухгалтер Днепра,что знаете сколько там капусты есть?
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
27.07.2020 в 21:21
не верю...
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+4
-3


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