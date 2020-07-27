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Ультрас Динамо: Мирча, нормально работать вы здесь не сможете

Премьер-лига
(9 голосов)

Болельщики обещают тренеру "теплый" прием

Ультрас Динамо: Мирча, нормально работать вы здесь не сможете
Новина українською

В понедельник 27 июля украинское футбольное информационное пространство сотрясла новость, ньюзмейкером которой снова стал новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Румынский специалсит написал письмо о своей отставке, мотивировав свое решение давлением со стороны болельщиков, прессы и вторых клубов.

Впрочем, отставка тренера не была принята президентом клуба Игорем Суркисом, и данное решение не осталось без ответа ультрас киевлян, которые разместили в соцсетях заявление следующего характера.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", - сказано в заявлении WBC Ультрас Динамо в Фейсбуке.

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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (58)
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donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:22
Не думал , что такое когда нибудь напишу, но, Совы, я с вами солидарен!!!
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 23:06
...тут многие думают, что вляпался Суркис, Луческу вляпался. Суркис отставку не дает (если конечно контракт есть), не захочет работать - неустойка, з\п нема, а еще и имя положит, что очень под старость чревато..., вот в этом весь цирк, а вы на Суркиса...
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0
0
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:20
CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- bit.vodka/seksОтветить
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0
-1
magnum (Лилль)
27.07.2020 в 22:49
значит будет работать Ненормально) а вам все равно на стадион нельзя, будете онанировать у экранов
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 22:46
Какого кучка быдло-гопников расистов что-то хочет решать, кому быть кому не быть? Они спонсируют команду?
Ответить
+3
-2
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donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:16
Наверное тяжко понимать что то человеку, у которого нет команды с историей...
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.07.2020 в 22:34
А кто вы такие? Думаю если вас не будет, только лучше всем станет. Еще и Суркиса прихватили бы с собой.
Ответить
+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 22:35
Так может без тебя и твоих убогих комментариев обойдемся? бабурку, aleks68, Oлeкcин и их подобных прихвати, и этот сайт чище станет.
Ответить
+5
-6
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.07.2020 в 22:59
Ты даже название города правильно написать не в состоянии. Закончи школу для начала ;-)
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 23:22
wolf_enstein "название города правильно написать не в состоянии" ДЕБИЛ иди просохни
0
0
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usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 22:35
...думаешь тут так рвут за Динамо, тут за футбол наш рвут, т.к. без Динамо он ни кто.....
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+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.07.2020 в 23:02
Футбол не может жить в отрыве от всего остального. ДК скорее мертвое чем живое. Луческу хуже не сделает. В хорошее верю слабо, но уж на него точно больше надежд чем на Миху, Хаца и прочих...
+1
-3
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usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 22:33
...да вы бы видели с какой энергичностью ребята на Футболе распинались, аж четверо, ...потом журналист "близкий" рассталмычивал, - обхохочешься....
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+2
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 22:31
Кучка сов розписується за всіх вболівальників. Летіть у дупу
Ответить
+6
-4
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 22:28
Суркис либо отправит ультрас в каталажку, либо объявит ДК банкротом. Так что у тех нет выбора, кроме как заткнуться. Будут срывать матчи, сами же и будут оплачивать штрафы. Либо на ДК Сурис поставит крест. Короче, не завидую игрокам ДК.
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+1
-7
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 22:30
...вот что что, а ребят с этой лихорадкой жалко. Будет какой то И,О,, вот и решение вопроса....
Ответить
+2
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 22:25
...ну и срач по всем каналам вы развели, вам не Динамо нужно, свои амбиции потешить "любимые" вы наши... Эти роды с тренером..., браво и Суркису и Луческо за этот театр (бедный Футбол полчаса мозолил языки), - людям заработок нужен, а тут "тема" на полгода, что ж не оторваться... Ждем-с многосерийник, как Суркис отказал, другой в суд подал..., тут уж не до лиг и футбола, ....ТЕМА появилась. Погодите, еще федерация свое слово не сказала, то ли будет....
Ответить
+3
-2
prostors (Вольногорск)
27.07.2020 в 22:22
Дятлы они. У них стадион отбирают, а они к тренеру прицепились." Луиш Каштру: «С каждым поединком ребята привыкают к «Олимпийскому». Шахтер хочет олимпийский сделать своей домашней ареной, а он сопли жуют. Займитесь делом....
Ответить
+4
-4
lektor (Мариуполь)
27.07.2020 в 22:39
а с каких это пор Олимпийский стал их?
Ответить
+3
-2
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:19
Олимпийский это гос,стад. Но переезд Шахты на олимпийский это трэш. Пока не пускают зрителей на ЛЧ, ещё ладно, но со зрителями это капец..в Харьков под Дон.области на матчи матались
0
0
fcdkaновец (Kiev)
27.07.2020 в 22:01
все правильноистину глаголят
Ответить
+6
-9
Unselfish (Белая Церковь )
27.07.2020 в 22:23
Слушай, будь человеком, проспонсируй Динамо на этот сезон. Сможешь поставить у руля кого хочешь и выгнать кого хочешь. Делов то на 30 лямов зелени. Нет??? Не можешь??? А чего??? А, денег нет, можешь сидеть на диване и пи..еть только??? Тогда закрой варежку и не звезди...
Ответить
+3
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 22:25
Не давай дебільних порад, і тобі не скажуть на скільки літер йти...
+3
-3
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 22:33
ти забув коли ходив на йух?
+1
-5
aleks68
27.07.2020 в 22:42
бокасса не ты ли петушара тут писал "правильно что цыган ушёл"?решил продолжать лизать?не захлебнись падаль слюной от счастья
+4
-1
magnum (Лилль)
27.07.2020 в 22:50
+100500
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:20
Суркис, залогинся нормально
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.07.2020 в 22:00
И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна________________а если бы румынский дедушка в свое время нашел в себе мудрости припнути язика, то все могло сложиться по-другому)
Ответить
+7
-5
Марio13 (Milano)
27.07.2020 в 22:45
Мудрий румун - "фантастика на другому поверсі ")))
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:51
А почему сепарня донбасская всегда подписывается, что они с Парижа,Лондона, Лос-Анжелеса, Рио-де-Жанейро и Папуа-Новой Гвинеи...
Ответить
+8
-8
aleks68
27.07.2020 в 22:43
ещё один дебил
Ответить
+5
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 22:49
Они соревнуются в познаниях географии
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
27.07.2020 в 21:49
Може десь і шумлять забагато і т.д,але за незламний дух БРАВО,МОЛОДЦІ!
Ответить
+5
-6
Mikh (Київ)
27.07.2020 в 21:49
Шановні WBC, заявіть, будь-ласка, те саме, тільки нашому Великому Зе! І головне, щоб дії за заявою слідували... Динамо в такій задниці, що тут не до лайкових перчаток. Робити треба тут і зараз, а не щоки надувати.
Ответить
+2
-8
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:52
"кто о чем, а вшивый о бане". І тут політику приплів
Ответить
+8
0
Mikh (Київ)
27.07.2020 в 23:02
А при чому тут політика? Бачу ви в кожному пості тільки тявкаєте. А що по суті?
0
0
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 21:48
А вы можете игнорить или бойкотировать....Ему до лампочки
Ответить
+3
-3
pele-pele (Рио-де-Жанейро)
27.07.2020 в 21:47
К сожалению в ДК решает один идиот
Ответить
+2
-8
Unselfish (Белая Церковь )
27.07.2020 в 22:24
Слушай, будь человеком, проспонсируй Динамо на этот сезон. Сможешь поставить у руля кого хочешь и выгнать кого хочешь. Делов то на 30 лямов зелени. Нет??? Не можешь??? А чего??? А, денег нет, можешь сидеть на диване и пи..еть только??? Тогда закрой варежку и не звезди...
Ответить
+2
-2
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 21:43
А-ха-хах, питухи полярные будут Изе указывать :)
Ответить
+7
-6
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:39
Парамона на нари... Сови не вболівальники, сови гопарі... Нормальні вболівальники не міняють своїх переваг в боліванні за клуб, і перетерплять всі перешкоди, а гопота буде кричати тільки і скакати голими на секторі з лебединим мат-перемат...
Ответить
+10
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
27.07.2020 в 21:57
..написал интернет-кузьмич с дивана)
Ответить
+2
-3
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 22:05
Да, такой же как и ты
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
27.07.2020 в 21:36
Выход один. Назначить Блохина . Пусть их всех удивит. А у ДК наконец-то будет шанс занять почетное пятое место и отдохнуть от еврокубков ...
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+15
-3
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scorpius (Ck)
27.07.2020 в 21:45
Если отдохнуть, тогда надо шестое и ниже)
Ответить
+7
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 22:27
Як кажуть земляки Суркісів Не дождьотесь.
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:36
Цікаво, чи може така заява гопоти розцінюватись як погроза людині. Кончені... Які ви нах... вболівальники...клоуни...
Ответить
+12
-3
госпітальєр (львів)
27.07.2020 в 21:33
так ніби якогось чарівника знайшли,що легко візьме золото,кубок і мало не лч,ні в зеніті,ні в збірній туреччини він нічого не показав,пристрасті такі,ніби не тренера,а крутого театрального режисера взяли -шоу нон стоп,а чи буде футбол ?
Ответить
+7
-5
lir1205 (Запорожье)
27.07.2020 в 21:35
давайте просто - первый матч покажет что к чему! а так махать шашками и сотрясать воздух все мастаки.
Ответить
+10
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:40
Махать шапками.... как никогда актуально сказано...
+2
-4
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 21:44
Ну я в хорошем смысле. Ничего не имел такого. Просто старые воспоминания...
+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:45
Хотіли тебе призначити...Обійшли всі генделі Львова...Твій помічник,який валявся в генделі "Вівці та коні" , сказав,що тебе забрали в каталажку з тренером воротарів...За те, що ви котом в футбол грали...
Ответить
+6
-2
lir1205 (Запорожье)
27.07.2020 в 21:33
Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Тренироваться будут приходить, если мозгов нет,то хоть здоровье поправят)
Ответить
0
-9
Unselfish (Белая Церковь )
27.07.2020 в 22:26
Слушай, будь человеком, проспонсируй Динамо на этот сезон. Сможешь поставить у руля кого хочешь и выгнать кого хочешь. Делов то на 30 лямов зелени. Нет??? Не можешь??? А чего??? А, денег нет, можешь сидеть на диване и пи..еть только??? Тогда закрой варежку и не звезди...
Ответить
+2
-2
avatar
okolegko (Київ)
27.07.2020 в 22:32
Обіцяй лише те, що сам можеш зробити. Із Запоріжжя квакати можуть лише жаби
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:32
С этих кузьмичей-коммуняк, которые топили за Путина и киевский "Арсенал" --- какие ультрас ДИНАМО ??? Это пиде расня ненавидящая Украину...
Ответить
+3
-8
avatar
ascent (Луксор)
27.07.2020 в 21:34
Что Просто Квашин (Харьков), вовремя предать это не предать, а предвидеть? Переобулся?
Ответить
+3
-5
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 21:47
Я, в отличие от тебя, родину не предавал...И любимый клуб тоже..
+3
-8


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