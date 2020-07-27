Ультрас Динамо: Мирча, нормально работать вы здесь не сможете

В понедельник 27 июля украинское футбольное информационное пространство сотрясла новость, ньюзмейкером которой снова стал новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Румынский специалсит написал письмо о своей отставке, мотивировав свое решение давлением со стороны болельщиков, прессы и вторых клубов.

Впрочем, отставка тренера не была принята президентом клуба Игорем Суркисом, и данное решение не осталось без ответа ультрас киевлян, которые разместили в соцсетях заявление следующего характера.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества "Динамо" и Мирчи Луческу.

Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", - сказано в заявлении WBC Ультрас Динамо в Фейсбуке.