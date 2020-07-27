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Спиридон: Я очень сожалею, что такая личность как Сергей Палкин решает судьбы людей

Премьер-лига
(2 голосов)

Назначение нового главного тренера Динамо никого не оставляет равнодушным

Спиридон: Я очень сожалею, что такая личность как Сергей Палкин решает судьбы людей
Новина українською

Бывший помощник Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон прокомментировал возможность стать ассистентом румынского специалиста в "Динамо".

"Я не принимал участия в переговорах с "Динамо" поскольку праздновал 60-летие (20 июля) и уезжал из страны. Я слышал слова Суркиса, что я ассистент. Но у меня еще не было переговорного процесса.

Для меня "Шахтер" и Донецк – это моя душа и мое сердце. Там были не только великие победы и много-много титулов. Там я встретил свою любимую и прекрасную жену. Там у меня родилась моя прекрасная дочь. Поэтому, дороже этого города, наверное, в моей жизни ничего нет. Лучшие годы жизни и лучшую карьеру я провел в Донецке.

Я очень сожалею, что такая личность, как Сергей Палкин решает судьбы людей. Это единственное, что я могу сказать", – сказал Спиридон.

Напомним, что гендиректор "горняков" Сергей Палкин в недавном комментарии крайне негативно отозвался о решении Луческу и Спиридона подписать контракт с главным соперником "Шахтера" в Украине.

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (22)
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миг-25 (киев)
27.07.2020 в 23:18
А кто такой Палкин?-обычный донецкий Бомж и любимая жена Ахметова
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0
0
fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:20
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0
0
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Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 23:22
Вот это интеграция рекламы я понимаю...
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:12
Палкин, скотина, такая, зачем Цыганов заставил идти тренировать Динамо?
Ответить
0
-1
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 22:44
А с другой стороны, не будет же Палкин радоваться данному факту? Чем он хуже ультрас ДК? :)
Ответить
+1
-2
aleks68
27.07.2020 в 22:30
а кто такой спиридон?переводчик цыгана.шавка на привязи.куда дедушка туда и оно.неплохо пристроился."тренер от бога".
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+4
-6
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 22:41
а ты заднепивод с какой щели вылез ??? что так нас украинцев ненавидишь...Наверное дед НКВДистом был, а папаша ссученным стукачем ??? По твоим высерам это сразу видно...И Луческу со Спиридоном здесь не причем...
Ответить
+5
-2
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:13
Так, на этом сайте задниприводный запатентовано за презом агробизнеса!!!
0
-1
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 22:30
Палкой по наглой харе пАлкина!
Ответить
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 22:28
И палкин, и пенисов (и другие из этой песочиницы) еще столько дерьма вывалят на вас, что никакие протесты ультрас и рядом не стоят
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+4
0
aleks68
27.07.2020 в 22:37
время покажет прав был сУ.кис или нет.получайте то что заслужили.
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 22:38
Мнение задрипанного петушка меня не интересует. йух в рот и получай, что заслужил.
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 22:39
И для ДЕБИЛА aleks68: речь вообще не о суркисе
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 22:11
Палкін - уйло...
Ответить
+10
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 22:24
Ответить
0
0
aleks68
27.07.2020 в 22:28
бокасса-конченный долб..б
+2
-5
avatar
Инспектор ( )
27.07.2020 в 22:07
Простите, а каким боком Палкин к Сриридону?
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+2
-3
avatar
armik (Киев)
27.07.2020 в 22:13
Дык следи за новостями.Палкин сказал, что луческу отстойный тренер, а Спиридон - вообще хрен знает кто и выполнял при будулае функции переводчика.
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+4
-1
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Инспектор ( )
27.07.2020 в 22:26
Ну все правильно сказал
+1
-3
aleks68
27.07.2020 в 22:35
когда неплохо зарабатывал в шахтёре благодаря цыгану молчал в тряпочку.чего этот ..... добился как тренер?переводи слова своего любимого хозяина и не тявкай
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 22:07
Палкин - фанат "руssкого мира" и обожатель Путина...Что с него взять ??? Кроме анализов...
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+11
0
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donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:14
Пруфы в студию!!! Мною не был замечен за этим
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0
0
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Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 22:04
Ооо, начинається. Пішла обратка, підстбобування один одного. Нашо...
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+4
-4


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