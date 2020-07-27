Спиридон: Я очень сожалею, что такая личность как Сергей Палкин решает судьбы людей

Бывший помощник Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон прокомментировал возможность стать ассистентом румынского специалиста в "Динамо".

"Я не принимал участия в переговорах с "Динамо" поскольку праздновал 60-летие (20 июля) и уезжал из страны. Я слышал слова Суркиса, что я ассистент. Но у меня еще не было переговорного процесса.

Для меня "Шахтер" и Донецк – это моя душа и мое сердце. Там были не только великие победы и много-много титулов. Там я встретил свою любимую и прекрасную жену. Там у меня родилась моя прекрасная дочь. Поэтому, дороже этого города, наверное, в моей жизни ничего нет. Лучшие годы жизни и лучшую карьеру я провел в Донецке.

Я очень сожалею, что такая личность, как Сергей Палкин решает судьбы людей. Это единственное, что я могу сказать", – сказал Спиридон.

Напомним, что гендиректор "горняков" Сергей Палкин в недавном комментарии крайне негативно отозвался о решении Луческу и Спиридона подписать контракт с главным соперником "Шахтера" в Украине.