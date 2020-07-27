Цыганык: В списке Динамо Луческу был вторым претендентом

Известный украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что Мирча Луческу был лишь в вторым в списке кандидатов Игоря Суркиса на пост главного тренера "Динамо". Первое предложение было сделано наставнику "Ференцвароша" Сергею Реброву.

"Первым сделали предложение Реброву. Он взял время на размышления, но отказался. Почему - это известно только самому Сергею Реброву. Затем сделали предложение Луческу.

Насколько я понял, Мирча Луческу и Игорь Суркис быстро договорились о двухлетнем контракте. В списке были другие тренеры, но первым был Ребров, а вторым Луческу.

Сергей Ребров отказался, Луческу согласился и остальные отпали", - рассказал Цыганык.