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Цыганык: В списке Динамо Луческу был вторым претендентом

Премьер-лига
(1 голосов)

На первом месте был Сергей Ребров

Цыганык: В списке Динамо Луческу был вторым претендентом
Новина українською

Известный украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что Мирча Луческу был лишь в вторым в списке кандидатов Игоря Суркиса на пост главного тренера "Динамо". Первое предложение было сделано наставнику "Ференцвароша" Сергею Реброву.

"Первым сделали предложение Реброву. Он взял время на размышления, но отказался. Почему - это известно только самому Сергею Реброву. Затем сделали предложение Луческу.

Насколько я понял, Мирча Луческу и Игорь Суркис быстро договорились о двухлетнем контракте. В списке были другие тренеры, но первым был Ребров, а вторым Луческу.

Сергей Ребров отказался, Луческу согласился и остальные отпали", - рассказал Цыганык.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:19
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Футбольный спам (Киев)
27.07.2020 в 23:13
Динамо нужен тренер с опытом победителя высоких трофеев, мудрый наставник а не очередной набирающийся опыта тренер
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0
0
Bravissimo (Erevan)
27.07.2020 в 23:05
А третий был Моуриньо, четвертый Гвардиола, пятый по счету наверно Зидан.
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0
-3
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.07.2020 в 23:14
Та ні вони зараз у черзі на роботу у Арарат
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