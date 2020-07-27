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Балашов и Ксенз покинули Олимпик

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны решили не подписывать новые контракты

Балашов и Ксенз покинули Олимпик
Новина українською

Два игрока покинули донецкий "Олимпик". Речь идет о защитнике Павле Ксензе и вингере Виталие Балашове.

У футболистов закончились сроки действия контрактов с донецким клубом. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

Отметим, что оба футболиста пришли в команду летом 2018 года.

За 2 сезона в "Олимпике" 33-летний Ксенз провел 56 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.

29-летний Балашов, в свою очередь, за два сезона в команде сыграл 52 матча, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Павел Ксенз Виталий Балашов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (1)
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fuencumpofetty
27.07.2020 в 23:19
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ДВ (Одесса)
27.07.2020 в 23:15
Бала давай домой в Черноморец !
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