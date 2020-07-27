Балашов и Ксенз покинули Олимпик

Два игрока покинули донецкий "Олимпик". Речь идет о защитнике Павле Ксензе и вингере Виталие Балашове.

У футболистов закончились сроки действия контрактов с донецким клубом. Стороны решили не продлевать сотрудничество.

Отметим, что оба футболиста пришли в команду летом 2018 года.

За 2 сезона в "Олимпике" 33-летний Ксенз провел 56 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.

29-летний Балашов, в свою очередь, за два сезона в команде сыграл 52 матча, в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.