Езерский: Луческу будет много говорить. С ним никогда не было скучно

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Владимир Езерский спрогнозировал, как будет строиться работа в киевском "Динамо" нового наставника киевлян Мирчи Луческу.

"Я думаю, для киевского "Динамо" приход Мирчи Луческу – это глоток свежего воздуха. Для нашего чемпионата это тоже плюс, потому что уже видно, какой переполох и ажиотаж возник в СМИ и интернете после приезда Мистера в Украину.

Уверен, Мирча быстро добавит интереса к чемпионату и матчам "Динамо". Он будет много говорить и перед матчами, и после них. Будет интересно понаблюдать за его работой в "Динамо" со стороны. С Луческу никогда не было скучно. Так будет и в этот раз.

Думаю, трех-четырех месяцев румынскому тренеру хватит, чтобы поставить "Динамо" игру. Когда президент клуба Игорь Суркис купит Луческу еще 2-3 латиноамериканцев, может получится интересный микс с украинцами и тогда киевляне заиграют и смогут дать бой "Шахтеру". Конечно, может о борьбе за чемпионство рано говорить, но конкуренция должна повысится. Приход Мирчи должен потянуть за собой вверх и другие клубы. Хочется, чтобы они тянулись к лидерам и не теряли завоеванных позиций", - сказал Езерский.