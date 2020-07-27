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Луческу: Я не могу ничего подтвердить и общаться по поводу своего будущего

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер общаться с журналистами пока что отказался

Луческу: Я не могу ничего подтвердить и общаться по поводу своего будущего
Новина українською

Новоиспеченный главный тренер Динамо Мирча Луческу отказался комментировать свое будущее в киевском клубе.

Напомним, что уже на 4-й день после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", — заявил Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport24

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Комментарии (6)
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balamyt (Boston)
28.07.2020 в 00:41
Вы Все льющие помои и желчь на голову Луческу наверно забыл ...что .. в свое время В. Лобановский перешел в ДинамоК ...как и затем Протасов с Литовченко ) из Днепра . .А Маркевич в Днепре оказался из...МХ...и какие тут обиды и сопли..на Мирчу Луческу.? ..Он в 1-ю очередь...Профи ..а не чья-то Марионетка...как Денисов или Палкин...У него есть имя и Достоинство..Он хочит с Суркисом перевернуть фигуры на шах.столе УПЛ ..создать другое ДинамоК ..,конкурентное с Шахтером...и телько Луческу способен справится с этой задачей...И если по этому пути пойдет еще и Днепр с Харьковом и Одессой ,то ..мы будим иметь захватывающую ПЛ и команды достойные ЛЧ и ЛЕ...Как это было раньше а не этот Цырк с колхозами...Нужно вернуть фут-е достоинство футбольным городам милл.-ам. Иначе потеряем ДинамоК ..вообще..С дин. серцами надеюсь покончено..
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+3
-1
amg333 (Kyiv )
28.07.2020 в 00:14
Мирча снова столкнулся с трамваем??..клоун цыганский
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+1
-2
avatar
Инспектор ( )
27.07.2020 в 23:49
Табор идет в Динамо
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+4
-4
amg333 (Kyiv )
28.07.2020 в 00:14
Хоть бы не дошёл...
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 23:49
Пішов би ти на 3 літери...
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+2
-2
avatar
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:41
Та ты шо...
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0
-3


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