Луческу: Я не могу ничего подтвердить и общаться по поводу своего будущего

Новоиспеченный главный тренер Динамо Мирча Луческу отказался комментировать свое будущее в киевском клубе.

Напомним, что уже на 4-й день после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", — заявил Луческу.