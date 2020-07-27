Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я не могу ничего подтвердить и общаться по поводу своего будущего
Тренер общаться с журналистами пока что отказался
Новоиспеченный главный тренер Динамо Мирча Луческу отказался комментировать свое будущее в киевском клубе.
Напомним, что уже на 4-й день после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.
"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", — заявил Луческу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport24
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
28.07.2020 в 00:41
Ответить
+3
-1
amg333 (Kyiv )
28.07.2020 в 00:14
Ответить
+1
-2
Инспектор ( )
27.07.2020 в 23:49
Ответить
+4
-4
amg333 (Kyiv )
28.07.2020 в 00:14
Ответить
0
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 23:49
Ответить
+2
-2
donkrot (Донецк)
27.07.2020 в 23:41
Ответить
0
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...