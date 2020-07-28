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Агент: Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба
Мирча остается в Динамо
Агент тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану, рассказал о письме тренера с просьбой об отставке и реакцию на него президента клуба Игоря Суркиса.
"Это была личная переписка между Луческу и Суркисом. Не знаю, как она попало в прессу.
В ответ Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба. Этот ответ вселил уверенность в Мирчу, он остается в "Динамо", – сказал Запорожану.
Напомним, что после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.