Агент: Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба

Агент тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану, рассказал о письме тренера с просьбой об отставке и реакцию на него президента клуба Игоря Суркиса.

"Это была личная переписка между Луческу и Суркисом. Не знаю, как она попало в прессу.

В ответ Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба. Этот ответ вселил уверенность в Мирчу, он остается в "Динамо", – сказал Запорожану.

Напомним, что после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.