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Агент: Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча остается в Динамо

Агент: Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба
Новина українською

Агент тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану, рассказал о письме тренера с просьбой об отставке и реакцию на него президента клуба Игоря Суркиса.

"Это была личная переписка между Луческу и Суркисом. Не знаю, как она попало в прессу.

В ответ Суркис сказал Луческу, что горстка людей не может сменить выбранное направление клуба. Этот ответ вселил уверенность в Мирчу, он остается в "Динамо", – сказал Запорожану.

Напомним, что после своего назначения Луческу написал письмо, в котором попросил об отставке из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов. Впрочем, чуть позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что тренер остается в команде.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Аркадий Запорожану
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Источник:
prosport.ro

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Комментарии (7)
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Salming (Полтава)
28.07.2020 в 01:46
Если кроты возбудились, значит ещё может не так все и плохо
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donkrot (Донецк)
28.07.2020 в 01:33
Ахахах. Чуваки, вы просто горстка людей. Ухух, в 2011-м я и мечтать не мог чтобы так опустить фанатов динамо. Вы просто кучка просто людей .... Уууу... Это сильно
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balamyt (Boston)
28.07.2020 в 00:49
Все льющие помои и желчь на голову Луческу наверно забыл ...что .. в свое время В. Лобановский перешел в ДинамоК .(..как и затем Протасов с Литовченко ) из Днепра . . А Маркевич в Днепре оказался из...МХ...и какие тут обиды и сопли..на Мирчу Луческу.? ..Он в 1-ю очередь...Профи ..а не чья-то Марионетка...как Денисов или Палкин...У него есть имя и Достоинство..Он хочит с Суркисом перевернуть фигуры на шах.столе УПЛ ..создать другое ДинамоК ..,конкурентное с Шахтером...и только Луческу способен справится с этой задачей...И если по этому пути пойдет еще и Днепр с Харьковом и Одессой ,то ..мы будим иметь захватывающую ПЛ и команды достойные ЛЧ и ЛЕ...Как это было раньше а не этот Цырк с колхозами...Нужно вернуть фут-е достоинство футбольным городам милл.-ам. Иначе потеряем ДинамоК ..вообще..С дин. серцами надеюсь покончено.
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
28.07.2020 в 01:15
Перш, ніж заявляти про те, що лише Луческу здатен створити нове Динамо, дайте відповідь на кілька простих питань: 1. Скільки гравців нинішнього Динамо підходять під тренерську манеру Луческу, який любить дуже технічних футболістів?2. З першого питання випливає друге. Чи готовий Суркіс задовольняти трансферні апетити Містера? Нагадаю, що Ребров пішов саме через відмову Суркіса підсилювати команду. 3. Скільки років треба на створення іншого Динамо, якщо Шахтар Містер вибудовував не один рік, маючи фактично карт-бланш на покупку гравців від Ахметова? Нагадаю, Луческу в середу виповниться 75... 4. Чому за останні років 5-6 Луческу нічого толком не показав? Ні в останні роки в Шахтарі, ні в Зєніті, ні в збірній Туреччини? А там склади покруче, ніж зараз в Динамо!
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+1
0
fcdkaновец (Kiev)
28.07.2020 в 00:44
не писgеть была команда...
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0
-2
Футбольный спам (Киев)
28.07.2020 в 00:37
Тренер не должен быть болельщиком своей команды, он должен быть профи. В Англии вполне нормальный когда тренер переходит с одного клуба в другой, моуринье тренировал челси, мю теперь тотенхем, Липпи тренировал юве и интер, анчелотти после юве выиграл ЛЧ с Миланом, дзакеронни потренировал почти все топ клубы Италии и там это нормально воспринимали и никто не знает где завтра будет Гвардиола, возможно в реале, это тренская доля такая а у нас, все конец света настал. Да динамо давно не конкурент шахтёру, пора бы уже успокоится на счёт этого
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+3
-2
Футбольный спам (Киев)
28.07.2020 в 00:26
Правильно сказал
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+2
-1


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