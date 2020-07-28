  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Клуб Галич-Бурштын должен стать новыми Карпатами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Клуб Галич-Бурштын должен стать новыми Карпатами

Премьер-лига
(1 голосов)

В представлении Смалийчука

Цыганык: Клуб Галич-Бурштын должен стать новыми Карпатами
Новина українською

Телеведущий и журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live поделился имеющейся у него информацией о видении будущего "Карпат" со стороны совладельца клуба Олега Смалийчука.

"Карпаты", акцентирует Цыганик, подали документы на лицензирование в Первую лигу, но в них не указали никаких возможностей отсрочки долгов.

Особой заинтересованности в том, чтобы получить лицензию для участия в Первой лиге, "Карпаты" не изъявили. Выдаст УАФ или не выдаст - это вопрос.

Кроме того есть и другой план, связанный с заявкой другого клуба во Вторую лигу.

Команда "Галич-Бурштын" уже подала документы на лицензирование во Вторую лигу. Вполне вероятно, что она получит эту лицензию. Насколько я понимаю, это команда, в которой тренерский штаб будет формировать нынешний совладелец "Карпат" Олег Смайличук.

Он сам родом из Галича. Сомневаюсь, что не имеет отношения к этой команде. Существует такая история, что эта команда со временем будет переименована в "Народную команду "Карпаты", переедет во Львов и будет играть на стадионе "Украина".

Насколько это законно - оценивать УАФ. Если "Галич-Бурштын" не получит лицензию, то будет попытка другой команды из Западной Украины сделать такую же ​​комбинацию.

Это такая же комбинация, как "Верес" - "Львов". Но они все равно не смогут использовать эмблему и историю "Карпат".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига Игорь Цыганык Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Циганик Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 10:21
Это владельцы нелегальных копанок клуб сделали?
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
28.07.2020 в 08:54
А чего такое короткое название? А игроки как будут называться?
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 09:24
ФК Народна команда Західної України Львівські Карпати-Галич-Бурштин, скорочено ФК "НКЗУЛ КГБ"
Ответить
0
0
Бандеровець) (Одесса)
28.07.2020 в 08:12
Карпаты и бурштын
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
28.07.2020 в 08:04
Это мы уже проходили. Попытка сделать Ниву Тернополь новыми Карпатами закончилась ликвидацией Нивы.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...