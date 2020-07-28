Цыганык: Клуб Галич-Бурштын должен стать новыми Карпатами

Телеведущий и журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live поделился имеющейся у него информацией о видении будущего "Карпат" со стороны совладельца клуба Олега Смалийчука.

"Карпаты", акцентирует Цыганик, подали документы на лицензирование в Первую лигу, но в них не указали никаких возможностей отсрочки долгов.

Особой заинтересованности в том, чтобы получить лицензию для участия в Первой лиге, "Карпаты" не изъявили. Выдаст УАФ или не выдаст - это вопрос.

Кроме того есть и другой план, связанный с заявкой другого клуба во Вторую лигу.