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Цыганык: Клуб Галич-Бурштын должен стать новыми Карпатами
В представлении Смалийчука
Телеведущий и журналист Игорь Цыганик в программе Цыганик Live поделился имеющейся у него информацией о видении будущего "Карпат" со стороны совладельца клуба Олега Смалийчука.
"Карпаты", акцентирует Цыганик, подали документы на лицензирование в Первую лигу, но в них не указали никаких возможностей отсрочки долгов.
Особой заинтересованности в том, чтобы получить лицензию для участия в Первой лиге, "Карпаты" не изъявили. Выдаст УАФ или не выдаст - это вопрос.
Кроме того есть и другой план, связанный с заявкой другого клуба во Вторую лигу.
Команда "Галич-Бурштын" уже подала документы на лицензирование во Вторую лигу. Вполне вероятно, что она получит эту лицензию. Насколько я понимаю, это команда, в которой тренерский штаб будет формировать нынешний совладелец "Карпат" Олег Смайличук.
Он сам родом из Галича. Сомневаюсь, что не имеет отношения к этой команде. Существует такая история, что эта команда со временем будет переименована в "Народную команду "Карпаты", переедет во Львов и будет играть на стадионе "Украина".
Насколько это законно - оценивать УАФ. Если "Галич-Бурштын" не получит лицензию, то будет попытка другой команды из Западной Украины сделать такую же комбинацию.
Это такая же комбинация, как "Верес" - "Львов". Но они все равно не смогут использовать эмблему и историю "Карпат".