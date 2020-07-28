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Евгений Левченко вступился за Мирчу Луческу с одним "но"

Премьер-лига
(3 голосов)

"От обиды не выиграет никто"

Евгений Левченко вступился за Мирчу Луческу с одним "но"
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко, поддержал назначение Мирчи Луческу (экс-наставника "Шахтера" в 2004-2016 годах) на должность главного тренера "Динамо".

В отличие от многих я не считаю Луческу предателем. Этот выбор, продиктованный, скорее всего, желанием доказать свою состоятельность, как тренер.

Но если он действительно из-за каких-то личных обид стал главным тренером "Динамо", то от этого решения не выиграет никто.

Напомним, что во время общения с ультрас киевского "Динамо" президент клуба Игорь Суркис сообщил, что Луческу затаил обиду на Ахметова из-за увольнения из "Шахтера".

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В статье: Мирча Луческу Евгений Левченко Динамо (Киев)
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
28.07.2020 в 08:56
В отличие от многих...Сам признал.
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