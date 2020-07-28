Евгений Левченко вступился за Мирчу Луческу с одним "но"

Экс-хавбек сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко, поддержал назначение Мирчи Луческу (экс-наставника "Шахтера" в 2004-2016 годах) на должность главного тренера "Динамо".

В отличие от многих я не считаю Луческу предателем. Этот выбор, продиктованный, скорее всего, желанием доказать свою состоятельность, как тренер.

Но если он действительно из-за каких-то личных обид стал главным тренером "Динамо", то от этого решения не выиграет никто.