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Евгений Левченко вступился за Мирчу Луческу с одним "но"
"От обиды не выиграет никто"
Экс-хавбек сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко, поддержал назначение Мирчи Луческу (экс-наставника "Шахтера" в 2004-2016 годах) на должность главного тренера "Динамо".
В отличие от многих я не считаю Луческу предателем. Этот выбор, продиктованный, скорее всего, желанием доказать свою состоятельность, как тренер.
Но если он действительно из-за каких-то личных обид стал главным тренером "Динамо", то от этого решения не выиграет никто.
Напомним, что во время общения с ультрас киевского "Динамо" президент клуба Игорь Суркис сообщил, что Луческу затаил обиду на Ахметова из-за увольнения из "Шахтера".