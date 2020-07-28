Леонид Буряк предлагает взять в Динамо несколько игроков Шахтера

Украинский тренер Леонид Буряк, экс-наставник сборной (2002-2003), экс-игрок киевского "Динамо" (1973-1984 лет) и его же наставник в 2005-2006 годах, прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером бело-синих.

Я, конечно, к этому отношусь очень негативно. Но опять-таки, я ничего не решаю, это решение президента клуба. Я думаю, что только время покажет, насколько это актуально и насколько пойдет на пользу клубу.

Понимаю настроение болельщиков, я тоже не воспринимаю это назначение. Мы же не можем заставить фанатов любить московский "Спартак".

Потому что уже сложились определенные традиции противостояний между "Спартаком" и киевским "Динамо". В этой ситуации, осталось только взять на работу пару футболистов "Шахтера", и тогда ситуация обострится еще больше.