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Леонид Буряк предлагает взять в Динамо несколько игроков Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

В шутку, конечно

Леонид Буряк предлагает взять в Динамо несколько игроков Шахтера
Новина українською

Украинский тренер Леонид Буряк, экс-наставник сборной (2002-2003), экс-игрок киевского "Динамо" (1973-1984 лет) и его же наставник в 2005-2006 годах, прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером бело-синих.

Я, конечно, к этому отношусь очень негативно. Но опять-таки, я ничего не решаю, это решение президента клуба. Я думаю, что только время покажет, насколько это актуально и насколько пойдет на пользу клубу.

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Понимаю настроение болельщиков, я тоже не воспринимаю это назначение. Мы же не можем заставить фанатов любить московский "Спартак".

Потому что уже сложились определенные традиции противостояний между "Спартаком" и киевским "Динамо". В этой ситуации, осталось только взять на работу пару футболистов "Шахтера", и тогда ситуация обострится еще больше.

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В статье: Мирча Луческу Леонид Буряк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Металлист Харьков
28.07.2020 в 10:29
Клоуны из Динамо достали (((((Своего хотят протолкнуть ((((
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