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Переписка с Суркисом. Динамо выступило с заявлением по поводу слухов об отставке Луческу

Премьер-лига
(7 голосов)
Переписка с Суркисом. Динамо выступило с заявлением по поводу слухов об отставке Луческу
Новина українською

На страницы румынской прессы попал текст письма, который Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля, сообщают в клубе.

Сопровождая электронное послание телефонным звонком, господин Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы семье Суркисов. Поэтому, будучи под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил господину Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента "Динамо" в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон. Ниже прилагаются тексты электронных писем друг другу Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.

Мирча Луческу:

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой "Динамо" Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ", из "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с распростертыми объятиями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в этих странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который он имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в "Динамо" Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, поскольку деньги - это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что ходили слухи о неслыханном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, поскольку именно здесь я узнал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непередаваемую атмосферу под названием "футбол". Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.
Я хотел соревнований, таких, которые были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые порадовали трибуны. Украина этого заслуживает.

Игорь Суркис:

Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и очень мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный «мореплаватель», как Мирча Луческу.

В нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему надлежащие условия для достижения амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия - залог успеха и новых побед!

С уважением, Игорь Суркис

Мирча Луческу:

Уважаемый господин Президент!

С глубоким уважением отношусь к Вашей стойкости в развитии ФК "Динамо".

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда есть поддержку таких людей, как Вы.
Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семьи киевского клуба.

Уверен, что вместе с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и последующей работы клуба под моим руководством.

До встречи в г. Киеве во вторник.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
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Комментарии (17)
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angleb1 (киев)
28.07.2020 в 13:02
Зачем эти переписки? Купили хоть бы телефон домнулу, 21 век всё-таки на дворе... Или на телефон ещё не заслужил?))
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0
0
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beatles (Крижопіль)
28.07.2020 в 12:52
Любители сов, читайте внимательно, можно даже несколько раз!
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+1
-4
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Elektrikc (Львів)
28.07.2020 в 12:50
все таки Скрипник был бы предпочтительней, и сердце Добразное.
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
28.07.2020 в 12:39
...если вдруг! Не ожидайте, что за Суперкубок Динамо покажет что то новое, но драться будет...Зря смеетесь, ведь в конечной цели оба пошли на крайность, чтобы Динамо вывести в достойную команду, вам ли насмешникам оценить как ломали эти люди себя через колено внутри, ...все из за того только, чтобы команда заняла достойное место в чемпионате и чтобы ребята не убегали от журналистов, как после игры с Колосом, а достойно смотрели вам в глаза...
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.07.2020 в 12:01
Тупые отмазки Суркиса
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2020 в 11:55
*хрустит попкорном*
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0
0
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 11:36
Интересно будет почитать комментарии после игры за супер кубок и после первого классического. Не знаю какие будут результаты и тем интересней ожидание ))
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+2
0
мы за динамо (киев)
28.07.2020 в 11:36
почитав листи, посміявся. хтось може думає, шо це вони писали? ще раз ха-ха-ха. концерт по заявкам для вразливої сентиментальної вати. думаю, шо ініційований теж не підписантами цих листів. по факту тьорки бариги з муднем.
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0
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 11:27
Наша синергія !?? (WHAT?) - запорука успіху та нових перемог! Це що таке...
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+2
-2
androma (Вересневе)
28.07.2020 в 13:08
Гугл в помощь
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.07.2020 в 11:25
Show must go on (c)
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+3
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 11:25
Цирк починається, а табір лише тільки прибуває ...що ж очікувати далі...
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+4
-6
Ivanamoff (Киев)
28.07.2020 в 11:15
Я не думал, что Динамо можно было бы еще более унизить в этом году. Оказалось, что все возможно. Луческу в Динамо. Это позор! Суркисам в первую очередь, которые довели Динамо до такого позора!
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+6
-7
lightning (Одесса)
28.07.2020 в 12:22
Позор для динамо - это их тупые фанаты, которые клуб уже на весь мир позорили. А Луческу заслуженный тренер, который выигрывал европейские трофеи. Но конечно, куда вашим бело-голубым физрукам до него
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+3
-1
maks1923 (Ирпень)
28.07.2020 в 12:48
Вроде у других клубов фанаты интеллектуалы,академики наук
+1
0
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beatles (Крижопіль)
28.07.2020 в 13:04
ну почему же сразу позор?? Скажите, вы бы хотели, чтобы Динамо стало сильнее, причем на мировой арене не в последнюю очередь?? Думаю, этого бы хотели очень многие! И Суркис этим шагом доказал, что ему это тоже не безразлично! да, этим ходом он очень рискует, да, понимает, что будет буря, но в тоже время он этим самым признает, что ни одно (НИ ОДНО!!) динамовское сердце на сегодня не может сделать ничего с этой неуправляемой командой, в которой только и растут Алиевы и Милевские, Гармаши и Хачериди...Вон еще один посредственный нападающий вырос, у которого амбиций выше чем у Рональдо! Очень хочется, чтобы Луческу устроил грандиозную распродажу и сделал-таки Динамо интересней.сильнее, и вообще ДРУГИМ! Суркис к этому готов! А вы?? Ну и самое интересно, на что готовы засидевшиеся в команде миллионеры, привыкшие жрать допинг ведрами, отжиматься по 1000 раз, но нихрена не попадают в пустые ворота? В общем будем смотреть!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.07.2020 в 11:13
Колись дочка Сталіна Світлана написала книжку Двадцять листів до друга. Це - продовження.))
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