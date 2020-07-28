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Луческу прибыл в Киев
На фоне огромного количества слухов
Сегодня примерно в 11:00 самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту Киев.
Как сообщает dynamo.kiev.ua, этим рейсом в столицу Украины прибыл новый наставник "Динамо" Мирча Луческу.
Напомним, что Луческу был назначен главным тренером на прошлой неделе. После того сразу отправился домой в Румынию. Вчера появилось сообщение, что Мирча отказывается от должности. Однако через 2 часа ее опроверг президент "Динамо".
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (9)
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