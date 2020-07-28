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Луческу прибыл в Киев

Премьер-лига
(2 голосов)

На фоне огромного количества слухов

Луческу прибыл в Киев
Новина українською

Сегодня примерно в 11:00 самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту Киев.

Как сообщает dynamo.kiev.ua, этим рейсом в столицу Украины прибыл новый наставник "Динамо" Мирча Луческу.

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Напомним, что Луческу был назначен главным тренером на прошлой неделе. После того сразу отправился домой в Румынию. Вчера появилось сообщение, что Мирча отказывается от должности. Однако через 2 часа ее опроверг президент "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (9)
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alexfc (Киев)
28.07.2020 в 12:49
разумные фаны ДК понимают, что Луческу в состоянию поднять уровень за пару лет. А на пару лет его ещё хватит. Потом уже можно будет и кого-то молодого пригласить. Или очередное динамовское сердце. Если фанам лучше боротся за четветрое место, чем за золото.
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0
-1
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armik (Киев)
28.07.2020 в 12:45
Ура, миним три следующих года кубок чемпионов у нас в кармане!Золотой мяч получат, наконец, Шепелев, бущан и Шапаренко!Беседин, к сожалению, только две золотые бутсы!
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+4
-2
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beatles (Крижопіль)
28.07.2020 в 12:49
Вот за что вы так Беседина-то??? три бутсы он получает, три, и никак не меньше!
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+2
-2
avatar
armik (Киев)
28.07.2020 в 13:06
Так ему ещё год без футбола!Три получит, если великий мистер согласился на повышение зарплаты минимум в четыре раза!
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.07.2020 в 12:27
Когда опять уезжает ?через 4 дня))
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+2
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
28.07.2020 в 12:26
И там его "тепло" встретили любители сов)
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0
-8
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 12:57
а бомжеглорам какое дело? :)
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0
-1
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 12:14
Добро пожаловать )))!!!
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+3
-1
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Инспектор ( )
28.07.2020 в 12:12
...Луческу прибыл в Киев... Это уже напоминает типа " Государь Император изволили прибыть в Екатеринбург
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+2
-1


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