Луческу прибыл в Киев

разумные фаны ДК понимают, что Луческу в состоянию поднять уровень за пару лет. А на пару лет его ещё хватит. Потом уже можно будет и кого-то молодого пригласить. Или очередное динамовское сердце. Если фанам лучше боротся за четветрое место, чем за золото.