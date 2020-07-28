  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без Спиридона. В СМИ назвали тренеров, которые должны стать ассистентами Луческу в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Спиридона. В СМИ назвали тренеров, которые должны стать ассистентами Луческу в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

По некоторым есть сомнения

Без Спиридона. В СМИ назвали тренеров, которые должны стать ассистентами Луческу в Динамо
Новина українською

Румынские СМИ называют кандидатуры нескольких помощников нового главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

В частности речь идет о 53-летнем тренере из Молдовы Эмилиане (Эмиле) Карасе, который работал с румыном Даном Петреску в российских "Динамо" и "Кубани", а до недавнего времени - в "Аль-Наср" с ОАЭ.

Другой вероятный помощник Луческу - итальянец Диего Лонго, который работал с сыном Луческу Разваном, сообщает Sport.ro.

Но в штабе Луческу не будет молдаванина Александра Спиридона, который якобы отказался после разговора с гендиректором "Шахтера" Сергея Палкина.

Читайте такжеСпиридон: Я очень сожалею, что такая личность как Сергей Палкин решает судьбы людей

Телеграмм-канал Dynamo Kyiv Inside подтверждает, что в динамовском штабе Луческу не будет Спиридона, вообще не упоминает итальянца Лонго, но подтверждает Эмила Караса. Также ассистентами Мирчи должны стать динамовцы Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Олег Гусев Александр Спиридон Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
28.07.2020 в 15:38
Никогда не болел за ДК именно в украинском чемпе, как впрочем и за Шахтёр! Но вот теперь буду болеть за киевлян принципиально, назло идиотам с фан-сектора и донецким полкиным-скакалкиным! Вперёд к победам, Мирча!
Ответить
+1
0
xabo60
28.07.2020 в 15:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1
alex69 (Париж)
28.07.2020 в 15:35
А кто такой палкин, решела нев** бенный.
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 14:19
Сподіваюсь Вуко підкине пару гарних хорватських талантів. Завжди хорвати добре грали в Динамо і Пиваріч грав би якби давали.
Ответить
+5
0
avatar
armik (Киев)
28.07.2020 в 14:58
Среда уже дал добро.
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
28.07.2020 в 15:00
Срна, блин, т9, ипучий!
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...