Без Спиридона. В СМИ назвали тренеров, которые должны стать ассистентами Луческу в Динамо

Румынские СМИ называют кандидатуры нескольких помощников нового главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

В частности речь идет о 53-летнем тренере из Молдовы Эмилиане (Эмиле) Карасе, который работал с румыном Даном Петреску в российских "Динамо" и "Кубани", а до недавнего времени - в "Аль-Наср" с ОАЭ.

Другой вероятный помощник Луческу - итальянец Диего Лонго, который работал с сыном Луческу Разваном, сообщает Sport.ro.

Но в штабе Луческу не будет молдаванина Александра Спиридона, который якобы отказался после разговора с гендиректором "Шахтера" Сергея Палкина.

Телеграмм-канал Dynamo Kyiv Inside подтверждает, что в динамовском штабе Луческу не будет Спиридона, вообще не упоминает итальянца Лонго, но подтверждает Эмила Караса. Также ассистентами Мирчи должны стать динамовцы Огнен Вукоевич и Олег Гусев.