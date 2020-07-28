Герой футбольного дня. Мирча Луческу

А это еще даже не начался сезон. Ни одного матча не было сыграно, Мирча Луческу еще даже не приступил к тренировочному процессу с киевским "Динамо". А копья уже все сломаны. Копья сломаны, а мосты сожжены. Мы оценивали это назначение с разных ракурсов, но еще не говорили о будущем самого тренера – о той пикантной ситуации, в которой оказался он, поставив свою подпись под договором.

Его не любят и ему угрожают ультрас "Динамо". Но с другой стороны стрелы выпущенные руками не болельщиков, а официальных лиц клуба, в зале славы которого портрет Мирчи Луческу висит (или висел) на видном месте. В расположении "Шахтера" крайне негативно восприняли поступок Луческу, о чем можно судить даже не со спичей Александра Денисова, а с резких заявлений Сергея Палкина. Получается, Мирча Луческу оказался между двух огней.

Однако если огонь с Востока погасить не удастся, то искры, летящие из гущи киевских ультрас, можно остановить щитом хороших результатов на футбольном поле. Долго ждать? У Мирчи Луческу есть еще один метод, который, наверняка, изменил бы отношение к нему враждебно настроенных киевских болельщиков.

Этот метод – агрессивная медиа-политика против идеологического врага "Динамо". В свое время Мирча Луческу очень умело пользовался этим трюком, подогревая интерес как к матчам "Шахтера" против "Динамо" в частности, так и к чемпионату Украины в целом своими резкими, противоречивыми, манипуляционными, казалось бы, необдуманными публичными заявлениями по поводу соперника с бело-голубыми цветами. Хотя с течением времени только укрепляется убеждение, что уколы господин Луческу делал не из-за скверно-гадкого характера, а в соответствии с политикой партии со стратегией клуба по привлечению к себе большего внимания общественности.

Другой аспект: вы представляете, сколько тайн "Шахтера" знает Мирча Луческу, который работал там в течение двенадцати лет? Вы представляете, если все это пойдет на поверхность с таким же азартом, с которым Луческу "поливал" "Динамо" с донбасских терриконов? Возможно, именно поэтому так резко и панически отреагировали на его назначение Палкин и компания? "Луческу себя исчерпал", "Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне", "Мирчи - 75, какие перспективы? Это странно", "Он сейчас не является тем огненным и ярким коучем", - говорили они с печальными лицами. Хотя, веря в эти слова, надо было бы радоваться, что конкурент затянул на своей шее петлю.

А не полетела ли вчера первая ласточка? "Мне жаль, что такая личность как Сергей Палкин вершит судьбы людей", - сказал Александр Спиридон, которого в тренерском штабе Мирчи Луческу не будет. Но будет в "Динамо" сам Мирча Луческу со шлейфом двенадцатилетнего опыта работы в "Шахтере", со шлейфом секретов, воспоминаний и, возможно, обиды.

На поле будет война – это однозначно. Но пойдет ли Мирча Луческу в наступление в медиа-плоскости? Уже после первой пресс-конференции что-то да и прояснится.