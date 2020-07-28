Мариуполь прибыл в Киев, а главный тренер Бабич получил награду

Сегодня ФК "Мариуполь" в составе 22 игроков прибыл в Киев, где завтра на стадионе НСК "Олимпийский" проведет матч-финал плей-офф с "Колосом" за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.

Команда Александра Бабича, как сообщает телеканал Футбол, имеет определенные проблемы с готовностью к поединку спустя всего лишь 3 дня перерыва между 1/2 и финалом. Поэтому вместо полноценных тренировок мариупольцы работают над восстановлением.

Не сыграет с "Колосом" Алексей Быков, который еще не восстановился от травмы.

Кадровые проблемы есть, но я уверен, что ребята отдадут все для того, чтобы добиться положительного результата. Но скажу так: в нашей паре фаворит - как раз "Колос", - сказал наставник мариупольцев.

Сам Александр Бабич на базе накануне выезда в Киев получил памятную футболку от вице-президента ФК "Мариуполь" Андрея Санина. Ведь победный матч против "Александрии" стал для Бабича 100-м во главе "Мариуполя" во всех турнирах.

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Хочу поблагодарить Александра Александровича за результаты, за команду, которую он создал и вручить маленький сувенир, - отметил Андрей Санин.

100 матчей - это заслуга всего нашего тренерского штаба. Юрия Беньо, Александра Лавренцова, Владимира Белакова и Александра Малахова. Давайте их также поблагодарим, - сказал Бабич. - Но лучший подарок - это победа в следующем матче.

Первым соперником Бабича на тренерском мостике "азовцев" также была "Александрия". 24-го сентября 2017 "Мариуполь" на своем поле сыграл вничью (1:1) с подопечными Владимира Шарана. Всего же в Премьер-Лиге "Мариуполь" под руководством Александра Бабича провел 86 матчей: 28 побед, 23 ничьих, 35 поражений, разница мячей - 97: 130.

В Кубке Украины мариупольцы провели 8 матчей: 5 побед, 1 ничья, 2 поражения, мячи - 16:12. Наконец, в Лиге Европы в азовцев следующие показатели: 6 матчей, 1 победа, 2 ничьи, 3 поражения, мячи - 5:11. Общий тренерский баланс таков: 100 матчей, 34 победы, 26 ничьих, 40 поражений, мячи - 118:153.