  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик подписал контракт с бывшим форвардом Карпат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик подписал контракт с бывшим форвардом Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроку сейчас 19 лет

Олимпик подписал контракт с бывшим форвардом Карпат
Новина українською

Белорусский нападающий Кирилл Кириленко подписал контракт с донецким Олимпиком.

Сезон 2019/2020 провел во львовских Карпатах. В составе львовян принял участие в 5 матчах.

С Олимпиком нападающий подписал контракт на 3 года. С игровым номером он пока не определился.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Кирилл Кириленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...