Премьер-лига
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Олимпик подписал контракт с бывшим форвардом Карпат
Игроку сейчас 19 лет
Белорусский нападающий Кирилл Кириленко подписал контракт с донецким Олимпиком.
Сезон 2019/2020 провел во львовских Карпатах. В составе львовян принял участие в 5 матчах.
С Олимпиком нападающий подписал контракт на 3 года. С игровым номером он пока не определился.
Кирилл Кириленко - игрок Олимпика!https://t.co/3Q3iY8L4Xs pic.twitter.com/A4YFqIeLCO— FC Olympic (@fcolympic_don) July 28, 2020
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