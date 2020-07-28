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Назарина: Переход в Зарю - это шаг вперёд

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(1 голосов)

Хавбек вернулся в УПЛ

Назарина: Переход в Зарю - это шаг вперёд
Новина українською

Новичок "Зари" Егор Назарина дал первое интервью в качестве игрока луганской команды.

- Я счастлив стать игроком "Зари". Мой контракт рассчитан на три года. Готов работать на благо команды.

- Как появился вариант с "Зарёй"?

- У меня был вариант начать сотрудничество с "Зарёй" ещё прошлым летом, но тогда что-то не получилось. Пришлось перейти в "Карпаты" на год в аренду. А сейчас в конце сезона мне поступило предложение с конкретным интересом от "Зари". И я согласился на этот вариант. Всё произошло очень быстро.

- Приятно и то, что это полноценный контракт.

- Да, это не аренда. Приятно оказаться в таком клубе. Я благодарен "Заре" за оказанное мне доверие. Хороший клуб, который показывает достойный футбол. Плюс групповой этап Лиги Европы. Хороший тренер. Я рад и горд оказаться здесь.

- Ты наверняка уже расспрашивал кого-то из ребят об атмосфере внутри коллектива?

- Да, общался со многими. С некоторыми из них мы пересекались в чемпионате, с некоторыми я играл в одной команде. Все отзываются о клубе только позитивно. Здесь отличный коллектив и я рад оказаться в "Заре".

- Возврат в украинский клуб тоже однозначный позитив.

- Безусловно. Переход в "Зарю" - это шаг вперёд. Хороший уровень футбола и групповой этап Лиги Европы – большой шанс для меня.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
28.07.2020 в 16:35
удачи!
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