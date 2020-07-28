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Палкин: Я не говорил со Спиридоном на тему Динамо. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Перепалка продолжается

Палкин: Я не говорил со Спиридоном на тему Динамо. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что он не пытался отговорить тренера Александра Спиридона подписывать контракт с киевским "Динамо" и войти в штаб Мирчи Луческу.

- Это правда, что Вы общались с ним и отговаривали переходить в киевское "Динамо"?

- Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти - это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба, - сказал Палкин.

Напомним, что после подписания контракта Луческу с "Динамо", Палкин крайне негативно высказался об этом шаге румынского специалиста, упомянув при этом и Спиридона, который, по слухам, должен был стать помощником румынского специалиста.

Через некоторое время Спиридон через СМИ ответил, что "ему очень жаль, что такие личности как Палкин решают судьбы людей".

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 17:34
Гнусная харя подохметкиного холуя палкинА.
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+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.07.2020 в 17:02
ПереПАЛКА...
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
28.07.2020 в 16:56
Та шо за бред. Спиридон обычный толмач Луческу, пусть идет куда хочет, возможно просчитал все за и против и стремонулся.
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+2
-2
Hanter44 (Baburka)
28.07.2020 в 16:41
А ведь требуют,чтобы вбросы шли с постоянной регулярностью.
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+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 17:10
Бабурка, кто требует? Где факты , доказательства? Тебя как сексота КГБ чему учили?
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+3
-1


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