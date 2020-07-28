Палкин: Я не говорил со Спиридоном на тему Динамо. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что он не пытался отговорить тренера Александра Спиридона подписывать контракт с киевским "Динамо" и войти в штаб Мирчи Луческу.

- Это правда, что Вы общались с ним и отговаривали переходить в киевское "Динамо"?

- Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти - это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба, - сказал Палкин.

Напомним, что после подписания контракта Луческу с "Динамо", Палкин крайне негативно высказался об этом шаге румынского специалиста, упомянув при этом и Спиридона, который, по слухам, должен был стать помощником румынского специалиста.

Через некоторое время Спиридон через СМИ ответил, что "ему очень жаль, что такие личности как Палкин решают судьбы людей".