  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Метревели о Луческу в Динамо: Это печальное и сложное решение. Я не вижу будущего для Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Метревели о Луческу в Динамо: Это печальное и сложное решение. Я не вижу будущего для Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Эксперты ТК Футбол единогласно высказывают свою позицию

Метревели о Луческу в Динамо: Это печальное и сложное решение. Я не вижу будущего для Динамо
Новина українською

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели прокомментировал ситуацию с письмом Мирчи Луческу президенту "Динамо" Игорю Суркису, в котором тренер попросил об отставке спустя четыре дня после своего назначения.

Напомним, что ситуация решилась после переговоров Суркиса с тренером, благодаря которым румынский специалист все-таки остается у руля киевского клуба.

"Вот эта ситуация с письмом была хорошим шансом отмотать все назад. Мирча мог принять правильное решение, а Суркис мог сосредоточиться на тех решениях, которые на плаву. Они всколыхнули общество, обратили внимание на УПЛ и украинский футбол. Этого было бы достаточно.

Эти четыре дня были очень хорошими с точки зрения рекламы украинского футбола. Но с точки зрения будущего киевского "Динамо", мне кажется, это будет печальное и сложное решение. В этой стратегии я не вижу будущего для "Динамо", к сожалению", - заявил Метревели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Михаил Метревели ТК Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
maks1923 (Ирпень)
28.07.2020 в 17:54
Может я ошибаюсь,но недавно в передаче оставайся с футболом он говорил что подписание луческу смелый шаг и только на пользу украинскому футболу.
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
28.07.2020 в 17:45
хозяин дал команду? уже все высказались? Пенисов, Метревелли, Срна, Бурбасятина кто там остался?? )))
Ответить
+3
0
mizu (Южноукраїнськ)
28.07.2020 в 17:34
Щось кроти очкують. Чого б це?
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
28.07.2020 в 17:34
Короче, начали мочити свого ж. Мда...
Ответить
+4
0
Пришта Литин (Киев)
28.07.2020 в 17:33
Членосос охметкин по другому не умеет.
Ответить
+4
0
Alex.696 (Немирів)
28.07.2020 в 17:15
А що ти можеш бачити, лизун татарський?
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...