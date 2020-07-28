Метревели о Луческу в Динамо: Это печальное и сложное решение. Я не вижу будущего для Динамо

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели прокомментировал ситуацию с письмом Мирчи Луческу президенту "Динамо" Игорю Суркису, в котором тренер попросил об отставке спустя четыре дня после своего назначения.

Напомним, что ситуация решилась после переговоров Суркиса с тренером, благодаря которым румынский специалист все-таки остается у руля киевского клуба.

"Вот эта ситуация с письмом была хорошим шансом отмотать все назад. Мирча мог принять правильное решение, а Суркис мог сосредоточиться на тех решениях, которые на плаву. Они всколыхнули общество, обратили внимание на УПЛ и украинский футбол. Этого было бы достаточно.

Эти четыре дня были очень хорошими с точки зрения рекламы украинского футбола. Но с точки зрения будущего киевского "Динамо", мне кажется, это будет печальное и сложное решение. В этой стратегии я не вижу будущего для "Динамо", к сожалению", - заявил Метревели.