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Ривер Плейт выплатил Карпатам половину долга за Карраскаля

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб получил 1,25 млн евро

Ривер Плейт выплатил Карпатам половину долга за Карраскаля
Новина українською

Аргентинский "Ривер Плейт" выплатил "Карпатам" половину долга за трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Goal.

Долг аргентинского клуба составлял 2,5 млн евро, таким образом, "Карпаты" получили 1,25 млн евро.

Ранее сообщалось, что из-за данной задолженности "Карпаты" обращались в ФИФА с жалобой на аргентинский клуб.

Изначально львовский клуб уже получил 500 тысяч евро за аренду хавбека, однако сумму за полный трансфер аргентинцы так и не выплатили.

Также отметим, что "Карпаты" должны получить лишь 2/3 от данных 2,5 млн, а еще треть положена "Севилье", откуда футболист и пришел в "Карпаты".

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В статье: Карпаты (Львов) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Комментарии (3)
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фрілансер (Львів)
28.07.2020 в 19:42
Габовда добре грає головов, а в Смаля з головов не все в порядку...
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Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 18:12
Усе. Як і слідувало було очікувати, після одержання грошей за Караскаля Смалійчук прикриє лавочку під назвою Карпати. Ще одна команда піде у забуття. Ніякі Галичі не замінять цю команду, як і Дніпро-1, Металіст 1928, МФК Металург чи Гірник-Кривбас своїх попередників.
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Fata Morgana (Запорожье)
28.07.2020 в 18:44
То что случилось с названными тобой клубами трагедия, реальности нашего футбола... И слава Богу, что хоть так эти крупные областные центры, имеющие богатые футбольные истории, традиции представлены в профессиональном футболе!
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