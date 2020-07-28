Ривер Плейт выплатил Карпатам половину долга за Карраскаля

Аргентинский "Ривер Плейт" выплатил "Карпатам" половину долга за трансфер полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает Goal.

Долг аргентинского клуба составлял 2,5 млн евро, таким образом, "Карпаты" получили 1,25 млн евро.

Ранее сообщалось, что из-за данной задолженности "Карпаты" обращались в ФИФА с жалобой на аргентинский клуб.

Изначально львовский клуб уже получил 500 тысяч евро за аренду хавбека, однако сумму за полный трансфер аргентинцы так и не выплатили.

Также отметим, что "Карпаты" должны получить лишь 2/3 от данных 2,5 млн, а еще треть положена "Севилье", откуда футболист и пришел в "Карпаты".