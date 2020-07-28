Итальянец Диего Лонго войдет в тренерский штаб Луческу в Динамо

44-летний итальянский специалист Диего Лонго войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо", сообщает сайт известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Ранее данную информацию давали и украинские источники, при этом заявляя, что Александра Спиридона, который долго и плодотворно работал с тренером в "Шахтере", в киевском клубе все-же не будет.

Отметим, что Лонго является уроженцем Генуи и известен по работе с сыном Мирчи Луческу Разваном в Румынии, Греции и Саудовской Аравии, где сейчас тандем работает в "Аль-Хиляле".

Также ассистентами Мирчи должны стать динамовцы Огнен Вукоевич, Михаил Михайлов и Олег Гусев.