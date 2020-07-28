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Итальянец Диего Лонго войдет в тренерский штаб Луческу в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Александра Спиридона в Киеве, скорее всего, не будет

Итальянец Диего Лонго войдет в тренерский штаб Луческу в Динамо
Новина українською

44-летний итальянский специалист Диего Лонго войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо", сообщает сайт известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Ранее данную информацию давали и украинские источники, при этом заявляя, что Александра Спиридона, который долго и плодотворно работал с тренером в "Шахтере", в киевском клубе все-же не будет.

Отметим, что Лонго является уроженцем Генуи и известен по работе с сыном Мирчи Луческу Разваном в Румынии, Греции и Саудовской Аравии, где сейчас тандем работает в "Аль-Хиляле".

Также ассистентами Мирчи должны стать динамовцы Огнен Вукоевич, Михаил Михайлов и Олег Гусев.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Разван Луческу Диего Лонго
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Источник:
Gianlucadimarzio

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Комментарии (2)
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Oлeкcин (Н.)
28.07.2020 в 19:17
Досадно видеть, что люди, отдавшие клубу годы жизни, остаются не у дел, а цыган нагоняет в украинский клуб своих подхалимов.
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:45
Не гони. Поиграл, заработал и до свидания , если нет тренерских задатков... клуб не обязан кормит пожизненно кучу дармоедов. 7 вицепрезидентов зачем ???. Селекционеры уже нафеерили. Бессонов, Веремеев и Заваров набрали полную коробочку талантов.
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