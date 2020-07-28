Пятов: В мое время старики молодых сильно гоняли. Сейчас этого нет

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов стал участником пилотного проекта "Правила жизни" в приложении "Shakhtar Club". Вратарь "горняков" рассказал, о начале своей карьеры и чем отличается нынешнее поколение молодых игроков от предыдущих.

- Как ты стал вратарем? Ты на первого тренера не обижаешься, что он тебя поставил на ворота?

- Нет, я сам решил. Первые два месяца побегал, как любой мальчишка, попробовал, а потом стал в воротах и все.

- Как сейчас пробиться из "подвалов" украинского футбола на самый верх? Реально?

- Многие ребята, когда доходят до окончания школы 15-16 лет, дальше стоит тяжелый выбор – попасть куда-то дальше. Потому что человека 4-5 из 20-25 продолжаются двигаться дальше, а остальным приходится сложно, потому что все школьное время они проиграли в футбол, ничего не умеют другого. Мне повезло, что мой тренер принял команду, Бондарь Вадим Анатольевич, аматоров, "Артемида" называлась, она довольно прилично тогда выступала, он пригласил меня и я уже в 15-16 лет начал играть вместе с мужиками. Мы вышли в финальную часть, я стал лучшим вратарем турнира. Меня заметили и пригласили во вторую команду "Ворсклы".

- Сейчас молодые также пашут?

- Сейчас совсем другой подход, как в тренировочном процессе, так и в отношении в коллективе. Молодежь сейчас чувствует себя на равных. В мое время было не так. Хорошо, что тогда был в команде такой вратарь Рыпан. Он всех гонял, но меня под себя взял и меня никто не обижал. А молодых старики сильно гоняли. Сетки с мячами обязательно носили. И попробуй забудь. Сейчас этого нет. Может это и хорошо. И у нас другое отношение к молодым. Наглость им должна помогать на поле, но главное, чтобы они не зазнавались. В наше время все ходили молча и пыхтели на тренировках. Сейчас молодежь себя чувствует более расслабленно. Поэтому может и таланты раскрываются лучше. У молодежи есть сейчас большие шансы. В наше время не давали столько. Сейчас у нас в команде постоянно 3-4 человека тренируются молодых, некоторые получают время на поле. В мое время я сидел 6,5 лет в "Ворскле", чтобы получить свой шанс.

- Раньше было совсем сложно представить, что футболист моложе 23 лет может получить шанс попасть в первую команду. Приходили, сидели на скамейке, ждали шанса. А сейчас уже 19-20 начинают играть…

- Да, и дебютируют, и в основе уже играют, и стоят уже не мало денег. И во всем мире так. Менталитет наверно чуть поменялся в мире футбола. И плюс тренеры влияют на это. В наше время, тренера не позволяли, они немного по-другому смотрели на эти вещи.