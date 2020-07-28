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Источник: ФК Львов откажется от бразильского вектора развития клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Перемены в клубе уже начались

Источник: ФК Львов откажется от бразильского вектора развития клуба
Новина українською

ФК "Львов" этим летом намерен сменить вектор развития с так называемого бразильского, на более традиционный украинский вариант.

Как пишет журналист Олег Барков, в клубе грядут серьезные перемены. Судя по всему, владелец клуба Богдан Копытко разочаровался от бразильского вектора развития команды, который так и не принес ни финансовых ни спортивных дивидендов.

По информации источника, Вильям Роша Батиста, который отвечал за трансферную политику, уже покинул клуб, а новым главой селекционной службы "сине-золотых" стал Сергей Ателькин, который долгое время работал скаутом в структуре донецкого "Шахтера".

В новом сезоне в команде останутся только три бразильца – Баяно, Фелипе и Сабино. Все остальные покинут команду или уже ее покинули. Также велика вероятность, что в другой клуб уйдет Никита Татарков, у которого на руках есть предложение.

Усилится и тренерский штаб Георгия Цецадзе. Вскоре из Грузии приедет несколько его соотечественников, которые войдут в его команду.

Напомним, что команда Георгия Цецадзе завершила сезон на предпоследнем, 11-м месте в итоговой таблице УПЛ.

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В статье: ФК Львов Сергей Ателькин Никита Татарков Роша Батиста Олег Барков Георгий Цецадзе
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
28.07.2020 в 19:54
істчонік - это кто такуой?
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:49
Может пора свернуть вектор и продать место в УПЛ Карпатам )))???
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