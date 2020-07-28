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СМИ: Динамо интересуется россиянином из Крыльев Советов
Слухи от агентов, или интерес нового тренера?
24-летний левый защитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский попал в сферу интересов ряда клубов.
Как сообщает российский Спорт-Экспресс, главным претендентом на игрока является "Зенит".
Также интерес к Зиньковскому проявляют "Краснодар" и киевское "Динамо".
Отмечается, что в действующем контракте игрока прописана Клаусула в размере чуть менее миллиона долларов.
В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами.
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 19:45
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:34
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:34
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