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СМИ: Динамо интересуется россиянином из Крыльев Советов

Премьер-лига
(1 голосов)

Слухи от агентов, или интерес нового тренера?

СМИ: Динамо интересуется россиянином из Крыльев Советов
Новина українською

24-летний левый защитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский попал в сферу интересов ряда клубов.

Как сообщает российский Спорт-Экспресс, главным претендентом на игрока является "Зенит".

Также интерес к Зиньковскому проявляют "Краснодар" и киевское "Динамо".

Отмечается, что в действующем контракте игрока прописана Клаусула в размере чуть менее миллиона долларов.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей в чемпионате России и отметился 8 голевыми передачами.

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В статье: Крылья Советов (Самара) Динамо (Киев) Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 19:45
Тільки повний шизаноїд на трансферному ринку подивиться у сторону російського чемпіонату, вже не кажучи, про який-небудь трансфер... дідок узагалі з головою не дружить або ж ЗНАМЕНИТА СЕЛЕКЦІЙНА СЛУЖБА ДК і цього тренера сплавляє..!?
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:34
От кого интерес??? От Луческу или группы товарищей в лице Бессонова, Заварова и Веремеева, монстров селекции так сказать ...)))??? Ой пойдет эта вся компания по жёлтой кирпичной дорожке...
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+3
0
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:34
От кого интерес??? От Луческу или группы товарищей в лице Бессонова, Заварова и Веремеева, монстров селекции так сказать ...)))??? Ой пойдет эта вся компания по жёлтой кирпичной дорожке...
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0
0


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