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Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому - ВИДЕО

Премьер-лига
(4 голосов)

Мирча почтил память экс-тренера киевлян

Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому - ВИДЕО
Новина українською

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который сегодня прибыл в Киев, посетил товарищеский матч "Динамо" U-19, который проходит на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Перед этим тренер возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому, таким образом, почтив память экс-тренера киевлян.

Напомним, что контракт Мирчи Луческу с "Динамо" подписан по системе 2+1. Специалист сегодня прибыл в Киев, где непосредственно приступит к работе.

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В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 19:44
Зато теперь все знают, с каким звуком взрываются кротячьи пердаки :)
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 19:20
Цинізм вищої проби...що тут коментувати, якщо його вчинки самі говорять красномовніше, будь-яких інших слів...10-15 років обісрати В.В. а тепер квіти йому з пошаною покладає... емоційна складова зашкалює від рівню цинізму
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+1
-3
Dozenko (NewYork)
28.07.2020 в 19:17
Полностью оправдан !
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+2
-1
Oлeкcин (Н.)
28.07.2020 в 19:15
И за один этот день Будулай уже заработал 3,5 тыс евро!
Ответить
+1
-2
avatar
Инспектор ( )
28.07.2020 в 19:12
Лицемерие однако
Ответить
+2
-4
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 18:56
Ща начнут гнать на него, хотя это все показуха с его стороны...... Даже не знаю, или надо было это прям сейчас делать, лучше провести пару успешных матчей, а уж потом..............
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0
-4
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simargl (Чернигов)
28.07.2020 в 19:53
Это не с его стороны . Это протокол от Динамо, он не против. Зачем искать подтекст. Обычное уважение предшественника .
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0
0
angleb1 (киев)
28.07.2020 в 18:49
Хоть бы повязку на глазах у Лобановского оставили, бесстыдники... Он точно не заслужил видеть весь этот позор...
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+2
-6
ВасяКулебяка (Козливка)
28.07.2020 в 18:48
На минуточку прошу заметить , что возложил он эти цветы тренеру, не достойному входить в 10 самых лучших тренеров мира
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+2
-5
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 18:54
Было такое, так он говорил)
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+2
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 18:42
Дуже гарний крок. Надіюсь не фарисейський. Чекаємо тепер коментарів від Денисов і Со.
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+4
-3
AndrjuhALu (Донецк)
28.07.2020 в 18:50
А смысл это комментировать. Свое отношение можно выразить самому факту перехода. Но высказав недовольство возложению цветов легендарному тренеру, он (Денисов) покажет лишь свое невежество. Не думаю что он будет это комментировать. С другой стороны учитывая что Луческу говорил ранее про Лобановского, то его возложение цветов выглядит очень наигранным поступком.В общем коль Луческу останется тренировать ДК, то весь год пройдет в такого рода новостях - будет весело)
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+2
-1
aleks68
28.07.2020 в 19:17
а что тут комментировать?дедушка играет в показуху.смотрите мол ..... я ваш
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+1
-3


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