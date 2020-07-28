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Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому - ВИДЕО
Мирча почтил память экс-тренера киевлян
Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который сегодня прибыл в Киев, посетил товарищеский матч "Динамо" U-19, который проходит на стадионе "Динамо" имени Лобановского.
Перед этим тренер возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому, таким образом, почтив память экс-тренера киевлян.
Напомним, что контракт Мирчи Луческу с "Динамо" подписан по системе 2+1. Специалист сегодня прибыл в Киев, где непосредственно приступит к работе.
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Комментарии (13)
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