Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому - ВИДЕО

А смысл это комментировать. Свое отношение можно выразить самому факту перехода. Но высказав недовольство возложению цветов легендарному тренеру, он (Денисов) покажет лишь свое невежество. Не думаю что он будет это комментировать. С другой стороны учитывая что Луческу говорил ранее про Лобановского, то его возложение цветов выглядит очень наигранным поступком.В общем коль Луческу останется тренировать ДК, то весь год пройдет в такого рода новостях - будет весело)