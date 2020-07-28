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Рафаилов: У Скрипника в Заре условия нормальные. Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова появляется информация, что с финансами у луганчан не все нормально

Рафаилов: У Скрипника в Заре условия нормальные. Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе, которое, по его мнению, может отразиться на работе главного тренера Виктора Скрипника.

"Лично у тренера условия нормальные. Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца, и это не предел. Где уходят лучшие футболисты.

То, что сделал Скрипник и команда, – подвиг. Президент... он последний раз заходил в раздевалку и был на игре команды после финала Кубка (май 2016, - прим)", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

Напомним, что на днях украинские СМИ распространили информацию, что Скрипник может заменить Михайленко на посту главного тренера "Днепра-1".

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Виктор Скрипник
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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
28.07.2020 в 19:43
Вот г"вно и полилось из старого.
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