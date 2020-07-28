Рафаилов: У Скрипника в Заре условия нормальные. Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе, которое, по его мнению, может отразиться на работе главного тренера Виктора Скрипника.

"Лично у тренера условия нормальные. Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца, и это не предел. Где уходят лучшие футболисты.

То, что сделал Скрипник и команда, – подвиг. Президент... он последний раз заходил в раздевалку и был на игре команды после финала Кубка (май 2016, - прим)", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

Напомним, что на днях украинские СМИ распространили информацию, что Скрипник может заменить Михайленко на посту главного тренера "Днепра-1".