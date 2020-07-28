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Кочергин: Свой главный матч мы проиграли с Динамо

Премьер-лига
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Хавбек Зари подвел итоги сезона

Кочергин: Свой главный матч мы проиграли с Динамо
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин подвел итоги сезона дял луганской команды.

— Влад, как оцените этот сезон? Довольны ли бронзой "Зари"?

— Бронзой довольны. Выполнили задачу на сезон. О чем в начале сезона договаривались и с ребятами, и с тренером, того и добились. Считаю, мы этот год провели хорошо, показывали хорошую игру в большинстве случаев. Мы хорошо играли против лидеров - "Динамо" и "Шахтера". Считаю, что в этом году прогрессировала вся команда, и у каждого лично уровень вырос. Считаю, этот сезон мы провели очень хорошо. Но есть, куда стремиться.

— Хотелось все-таки занять второе место?

— Конечно, хотелось, занять и второе место. Я считаю, что мы свой главный матч с "Динамо" проиграли, а затем уже сыграли вничью с "Десной". Думаю, так должно было быть. Потому что с "Динамо" мы сыграли, наверное, свой самый слабый матч.

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— Хотя со стороны показалось, что с "Динамо" вы сыграли неплохо.

— Играли неплохо, но не реализовали свои моменты. У нас моменты были прекрасные: у Юрченко, у Кабаева, который выходил один на один. У нас моменты были острее, чем те же голы "Динамо".

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
sport.ua

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