Билеты на матч Колос - Мариуполь стоят 1 гривну

Уже в среду 29 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч серии плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы, в котором сыграют "Колос" и "Мариуполь".

Как сообщает официальный сайт ковалевцев, билеты уже доступны в продаже на сайте esport.in.ua.

Цена билетов символическая – 1 гривна.

Отмечается, что ч одной электронной почты можно купить не более 4 билетов. На каждый билет должен быть указана фамилия, имя отчество человека и его паспортные данные, а также номер телефона.

Напомним, что матч начнется в 19:30.