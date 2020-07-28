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Билеты на матч Колос - Мариуполь стоят 1 гривну

Премьер-лига
(2 голосов)

В среду состоится последний матч УПЛ нынешнего сезона

Билеты на матч Колос - Мариуполь стоят 1 гривну
Новина українською

Уже в среду 29 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финальный матч серии плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы, в котором сыграют "Колос" и "Мариуполь".

Как сообщает официальный сайт ковалевцев, билеты уже доступны в продаже на сайте esport.in.ua.

Цена билетов символическая – 1 гривна.

Отмечается, что ч одной электронной почты можно купить не более 4 билетов. На каждый билет должен быть указана фамилия, имя отчество человека и его паспортные данные, а также номер телефона.

Напомним, что матч начнется в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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