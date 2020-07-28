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Тымчик: Динамо - великий клуб. Хочу закрепиться в составе, ставить самые высокие задачи

Премьер-лига
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Защитник вернулся в Динамо после аренды в Заре

Тымчик: Динамо - великий клуб. Хочу закрепиться в составе, ставить самые высокие задачи
Новина українською

Защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат "Динамо", подвел итоги сезона и рассказал о своем возвращении в киевскую команду.

"После сезона положительные эмоции. Рады, что заняли место, которое хотели. Мы в начале сезона говорили, что хотим стать призерами. И у нас это получилось. Считаю, что мы заслуженно заняли третье место и хорошо провели этот сезон. Конечно, хотелось попасть в Лигу чемпионов. Но случилось так, как случилось. Мы довольны и третьим местом.

У меня закончилась аренда с "Зарей". Игроки и тренерский штаб Зари" меня поддержали. Сказали, что у нас все получится, чтобы мы возвращались и доказывали. Пожелали удачи.

В "Динамо" всегда должна быть высокая конкуренция, поскольку это великий клуб. Там всегда максимальные задачи. Это очень полезная конкуренция. Поэтому хочу закрепиться в составе, играть, ставить перед собой самые высокие задачи", - сказал Тымчик.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Александр Тымчик
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