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"А ну-ка, давай-ка уе@@ай отсюда": ультрас Динамо встретили Луческу в Киеве - ВИДЕО

Премьер-лига
(7 голосов)

Тренеру будет тяжело работать в таких условиях

"А ну-ка, давай-ка уе@@ай отсюда": ультрас Динамо встретили Луческу в Киеве - ВИДЕО
Новина українською

Сегодня (28 июля) новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе в клубе.

В день прилета в столицу Украины Луческу посетил товарищеский матч "Динамо" U-19, который проходил на стадионе имени Лобановского.

Встречали нового главного тренера и активные болельщики команды, которые выступают категорично против назначения Луческу.

На стадион фанатов не пустили, однако они на изгибе за ограждением за одними из ворот все-таки смогли высказать отношение к тренеру, зарядив речевку "А ну-ка, давай-ка уе@@вай отсюда".

Услышал ли этот заряд Луческу остается неизвестным.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (47)
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таврия19752009 (симферополь)
28.07.2020 в 21:43
фаны Динамо не пустили дочь И Суркиса на стадион.Новость на другом сайте и видео.А тут кто предлагал Суркису взять огонь на себя
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+1
0
GRaFkiyv (Фриско)
28.07.2020 в 21:33
Вот єто поворот.Оказівается кто-то ещ' следит за ДК !
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+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 21:38
меня например больше удивляет наличие глоров у бомжеклуба
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+1
-2
DrOn86 (Луцьк)
28.07.2020 в 21:31
Чого стільки галасу? Норм іноземний тренер який щось може змінить у грі Динамо. А його досвід ох як може допомогти!
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+1
-4
anselmi (київ)
28.07.2020 в 21:31
Ребятки, щоб побудувати хоча б середняка з теперішнього складу Динамо при найкпащому тренері потрібно як мінімум 3-5 років, В украіні просто нема довгострокового бізнесу, є коростроковий, купив нафту продав, а завод який будує машини, чи комбайни за міліардні кредити ніхто не будує. Здається була розмова з луческу_нема результату до побачення. Хтось може пояснити звідки візьметься результат при(не в образу Пенсіонеру) і і сучасному складі ( Хлопці грають як вміють і призидент викидає касу всі стараються, але потрібна система, якби вона була запущена 10 років тому, але про що ми говоримо, сумно
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+2
-1
anselmi (київ)
28.07.2020 в 21:33
І луческу буде старатись, старань замало
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
28.07.2020 в 21:55
Взагальному згідний ,але нормальний тренер вже на 2-й рік може зліпити боєздатний колектив,і до того ж в ДК є з кого вибрати.....може якраз щось тай ....
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0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.07.2020 в 21:28
Ну как минимум хайпа нормально словили на этой теме.) Назачили бы очередное сердце, два-три дня вяло пообсуждали, кто-то поддержал, кто-то неуверенно противился и забыли бы и приняли. А тут бурлит уже неделю.Недовольных вообще не понимаю... Ну назовите более яркое событие в нашем футболе за последние 6 лет? Всё было тихо, стабильно, серо, предсказуемо. А тут.. Ну хуже ведь для динамо точно не будет, хуже ж вроде некуда. А для всего украинского футбола - жирный плюс. Да и для Динамо может выстрелить ;)
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+3
-2
balamyt (Boston)
28.07.2020 в 21:46
По мнению Ултрас ДинамоК ...Динамо спасет только...выстрел в голову...Никаких других продуктивных мыслей у них Нет..Главное Тусоватся
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+1
0
balamyt (Boston)
28.07.2020 в 21:27
Ультрас ДинамоК уже пора включить мозги ...Если И.Суркис уже пригласил Луческу ,то это уже SOS ! Мирча сам в ДинамоК совершенно не напрашивался...Для него это тоже Вызов ...и себе и Фанатам ( как Динамо К и Шахтера )..так и специалистов..Лично я смотрю на это Спокойно и с интересом..Браво Луческу..!
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+1
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 21:14
Ультрас дотримали свого слова +... це ще квіточки, то ще буде...луческу незабаром не тільки листа з відмовою присилатиме суркісу, а дряпатиме якнайдалі
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+4
-3
sanypol (Житомир)
28.07.2020 в 21:11
А чому ви мовчали коли призначали Михайличенка, Блохіна і інших фізруків і цим реально розвалювали клуб? Прершай раз призначили тренера по критерію ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ а не динаміських сердець
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+6
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 21:10
Жесть... Ультрас ДК залишилися вірними традиціям славетного клубу Й все це збоку спостерігав В.В. Лобановський, котрий кількома голинами раніше, змушений був приймати квіти від луческу...отака от нерадісна історія, селяві
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+4
-2
миг-25 (киев)
28.07.2020 в 21:07
Какиединамовские ультрас?-донецкие бомжи-отморозки за путинские рубли от Ахметова погавеали на камеру
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+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
28.07.2020 в 21:08
Ну ты и долбо*еб
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+3
-2
avatar
scorpius (Ck)
28.07.2020 в 21:07
О, а вот и "горстка людей" объявилась)
Ответить
+2
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:56
Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу окончательно развеял слухи, которые сватали тренера в киевское "Динамо". "Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями "Шахтера", бывшими игроками команды. Но о работе в "Динамо" речи не шло. Да и как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"? Тут просто нечего комментировать", — сказал Луческу.
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+1
-1
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:56
Луческу: Как можно возглавить Динамо после стольких лет в Шахтере
Ответить
0
-1
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 21:02
Последнее название статьи
0
0
kampodua (Київ)
28.07.2020 в 20:55
Это точно ультрас Динамо, а не Шахтера?
Ответить
0
-4
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 20:52
У этих дблов даже кричалки кацовские
Ответить
+5
-2
Oлeкcин (Н.)
28.07.2020 в 20:53
Наверняка это провокаторы, завезенные автобусами с донбасса!
Ответить
+2
-4
avatar
armik (Киев)
28.07.2020 в 20:55
Это точно. Настоящие болельщики Динамо рады приходу Луческу.Завтра будет делегация с хлебом-солью.
+6
-1
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:58
Настоящие, как и тренер, никогда не лицемерят
+1
0
alex 66 (Кременчуг)
28.07.2020 в 21:04
Тю ...а я подумал это совы кричат))))- а это с Донбасса))))
+2
-2
Oлeкcин (Н.)
28.07.2020 в 20:46
Полярные петушки тявкают из-за забора? Наконец-то им указали их место :)
Ответить
+7
-2
avatar
Металлист Харьков
28.07.2020 в 20:53
А почему кричат ??? Пи - сы сэр !!!
Ответить
+3
-2
zetzet1040 (Ужгород)
28.07.2020 в 20:45
Клоуни
Ответить
+8
-2
Андрий Лапир (Турка)
28.07.2020 в 20:40
У Суркісів давно проблеми із селекцією,но підписання контракту з Луческу то вже перебор, іншого тренера вже не могли знайти..Тепер не зрозуміло в якому напрямку буде розвиватись клуб,чи буде ставка на українців,чи на бразилію..Якщо на бразилію тоді, навіщо,було звільняти Краснікова..По-друге,сумніваюсь,що фани колись почнуть його сприймати..
Ответить
+4
-6
absurdlight (Kiev)
28.07.2020 в 20:40
Продублирую коммент джентельмена ниже А почему Шахтер с Киева так не гоните? Людям делать нефиг, скучно, школы ведь на каникулах.
Ответить
+7
-4
Володимирович (Кременчуг)
28.07.2020 в 20:50
А чому президента клубу який є однодумцем з кумом Путіна так не гонять??? Значить і вони(фани) такої ж ідейної думки як Рабінович, Медведчук і т.і.???
Ответить
+1
0
НУ что сказать (Киев )
28.07.2020 в 20:38
Сайт футбол юа уже не знает как ещё преподнести эти новости... А ж трищит бедный. Авторы прям и блещут умом и сообразительностю...Не ставьте знаки вместо букв, пишите уже маты, никто не удивится)))
Ответить
+10
-1
SumySumy (Сумы)
28.07.2020 в 20:43
Це не футбол юа, ти помилився з сайтом
Ответить
+3
0
НУ что сказать (Киев )
28.07.2020 в 20:45
Вы смотрите прямо в корень проблемы.... Поменяйте слова местами...
+1
-1
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:54
ЮА-футбол)
Ответить
+2
0
avatar
fcchauka (Днепр)
28.07.2020 в 20:37
Кучка проплаченого дноровского быдла. ИМХО.
Ответить
+7
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 20:53
Дно - это там где ты живешь?
Ответить
+1
-1
avatar
fcchauka (Днепр)
28.07.2020 в 21:48
ыы лол
0
0
avatar
Металлист Харьков
28.07.2020 в 20:35
Дегенераты ((((((Полиция могла бы и разогнать за маты в общественном месте (((
Ответить
+12
-3
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:55
Динамо - это и есть полиция))))
Ответить
+1
-1
Salming (Полтава)
28.07.2020 в 20:33
2-3 десятка это фигня
Ответить
+8
-1
Mishka7 (Кропивницкий)
28.07.2020 в 20:32
Дебилы.... Пусть человек работает.... Фанатам не угодишь....
Ответить
+14
-3
Камонплей
28.07.2020 в 21:42
имбецил, так никто не против чтоб он работал. В Спартаке, тимишоаре, фк оплот домбасса. Миллион рабочих мест вокруг.
Ответить
+1
-1
DROP D (Винница)
28.07.2020 в 20:30
А почему Шахтер с Киева так не гоните? Людям делать нефиг, скучно, школы ведь на каникулах.
Ответить
+10
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.07.2020 в 20:53
Потому что там сцыкотно, ахметка терпеть не будет
Ответить
+3
-3
SumySumy (Сумы)
28.07.2020 в 20:28
Бидло
Ответить
+15
-3
DedLenin (Днепропетровск)
28.07.2020 в 20:25
Все-таки фаны - опухоль в футбольном мире .
Ответить
+12
-4


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