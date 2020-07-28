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"А ну-ка, давай-ка уе@@ай отсюда": ультрас Динамо встретили Луческу в Киеве - ВИДЕО
Тренеру будет тяжело работать в таких условиях
Сегодня (28 июля) новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе в клубе.
В день прилета в столицу Украины Луческу посетил товарищеский матч "Динамо" U-19, который проходил на стадионе имени Лобановского.
Встречали нового главного тренера и активные болельщики команды, которые выступают категорично против назначения Луческу.
На стадион фанатов не пустили, однако они на изгибе за ограждением за одними из ворот все-таки смогли высказать отношение к тренеру, зарядив речевку "А ну-ка, давай-ка уе@@вай отсюда".
Услышал ли этот заряд Луческу остается неизвестным.