"А ну-ка, давай-ка уе@@ай отсюда": ультрас Динамо встретили Луческу в Киеве - ВИДЕО

Ну как минимум хайпа нормально словили на этой теме.) Назачили бы очередное сердце, два-три дня вяло пообсуждали, кто-то поддержал, кто-то неуверенно противился и забыли бы и приняли. А тут бурлит уже неделю.Недовольных вообще не понимаю... Ну назовите более яркое событие в нашем футболе за последние 6 лет? Всё было тихо, стабильно, серо, предсказуемо. А тут.. Ну хуже ведь для динамо точно не будет, хуже ж вроде некуда. А для всего украинского футбола - жирный плюс. Да и для Динамо может выстрелить ;)