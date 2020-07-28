Гецко: Мало кто знает, как Луческу уходил из Шахтера, с каким скандалом

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко высказал свое мнение относительно назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" и оценил перспективы работы румына в киевском клубе.

"При всем уважении к Мистеру Луческу, возраст у него приличный. Но человек напоследок хочет все-таки хлопнуть дверью. Луческу работал в "Шахтере". Но мало кто знает, как он уходил оттуда, с каким скандалом. Я не исключаю такой вариант, что у него осталась неудовлетворенность. И мы знаем, что он неоднократно обращался в "Шахтер", чтобы вернуться. Но дорога к "горнякам" для него закрыта.

Непредсказуемое решение румына принять "Динамо" шокировало общественность. Все-таки он 12 лет проработал в "Шахтере". Мирча тогда не очень хорошо высказывался о киевском "Динамо", когда была война, когда была заруба и дерби. Но тогда это было нормально, никто не мог представить, что пройдет столько лет и Луческу захочет возглавить злейшего врага и захочет кому-то что-то доказать.

Я не думаю, что у него что-то получится в Киеве, но попробовать он хочет. Имеет на это право. Мирча человек амбициозный. Может, он кому-то хочет доказать и себе в том числе. Но пока с трудом верится, что он что-то поменяет в "Динамо". На тех условиях, на которых будет работать Луческу, не думаю, что "Динамо" ему сможет предоставить такую возможность именно в финансовом аспекте. Запросы, которые есть у Луческу, Киев просто не потянет.

Я уже много раз слышал, что он звонил Ринату Ахметову и спрашивал, можно ли ему возглавить "Динамо". Я не знаю, насколько достоверны эти слухи.

Большой вопрос, как Мирчу примут в "Динамо". Он заявил, что уже переходил из одной команды в другую, которые враждовали. И все было нормально. Может, тогда все будет, как он задумал. Может, еще раз докажет всем, что он именно Мистер Луческу. Но он не знает, с кем будет работать. Это не Ахметов, у которого он брал все, что хотел: и игроков, и деньги, и все остальное. В "Динамо" это не пройдет.

Я не думаю, что "Шахтеру" будет сложнее играть против "Динамо" с тренером Луческу. То, что происходит в "Динамо" 12 лет, это просто катастрофа. "Динамо" не сделало ни одного нормального приобретения. Ни один иностранец, за исключением одного игрока, не усилил команду так, как хотелось бы. Сейчас, наверное, "Динамо" находится на худшем уровне за всю историю", - сказал Гецко.