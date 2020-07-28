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Шахтер готовится к Вольфсбургу. Вакула и Патрик работают индивидуально

Премьер-лига
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На среду у горняков запланирован спарринг с Полесьем

Шахтер готовится к Вольфсбургу. Вакула и Патрик работают индивидуально
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"Шахтер" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом".

28 июля "оранжево-черные" провели тренировку на поле спорткомплекса "Святошин". В тренировке участвовали 25 футболистов. Индивидуально занимались Алан Патрик и Владислав Вакула.

Отметим, что в среду 29 июля "Шахтер" в 10:30 утра сыграет спарринг с "Полесьем".

Напомним, второй поединок 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве без зрителей. В первой встрече на поле соперника "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
ФК Шахтер

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