  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эффект Луческу: Динамо U-19 в спарринге разнесло Денгофф
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эффект Луческу: Динамо U-19 в спарринге разнесло Денгофф

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодые киевляне забили четыре гола за первые полчаса игры

Эффект Луческу: Динамо U-19 в спарринге разнесло Денгофф
Новина українською

Во вторник, 28 июля, юношеская команда "Динамо" U19 провела свой второй контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Сегодня соперником киевлян был представитель высшей лиги чемпионата Киевской области - "Денгофф" (Дениховка).

Соперник не создал особых проблем киевлянам, и подопечные Костюка выиграли со счетом 4:2, забив все свои голы в первые полчаса игры.

Отдельно отметим, что за матчем наблюдал и новоиспечённый главный тренер первой команды киевлян Мирча Луческу, который сегодня прибыл в Киев, чтобы принять команду.

Читайте также"А ну-ка, давай-ка уе@@ай отсюда": ультрас Динамо встретили Луческу в Киеве - ВИДЕО

"Динамо" U19 – "Денгофф" 4:2

Голы: Бражко (11), Попов (21), Яцык (23, 29) – Бамба (22), Марийко (83).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...