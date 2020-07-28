Эффект Луческу: Динамо U-19 в спарринге разнесло Денгофф

Во вторник, 28 июля, юношеская команда "Динамо" U19 провела свой второй контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Сегодня соперником киевлян был представитель высшей лиги чемпионата Киевской области - "Денгофф" (Дениховка).

Соперник не создал особых проблем киевлянам, и подопечные Костюка выиграли со счетом 4:2, забив все свои голы в первые полчаса игры.

Отдельно отметим, что за матчем наблюдал и новоиспечённый главный тренер первой команды киевлян Мирча Луческу, который сегодня прибыл в Киев, чтобы принять команду.

"Динамо" U19 – "Денгофф" 4:2

Голы: Бражко (11), Попов (21), Яцык (23, 29) – Бамба (22), Марийко (83).