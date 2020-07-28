Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке

Жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского Алина поделилась в сети реакцией мужа на назначение главным тренером киевлян Мирчи Луческу.

"Сначала, наверное, как и все был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция.

Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, как они возле стадиона "Динамо", и немного в шоке", – написала Алина, отвечая на вопросы в сторис Инстаграма.