  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке

Премьер-лига
(3 голосов)

За событиями вокруг назначения Луческу следят не только футболисты, но и их жены

Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке
Новина українською

Жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского Алина поделилась в сети реакцией мужа на назначение главным тренером киевлян Мирчи Луческу.

"Сначала, наверное, как и все был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция.

Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, как они возле стадиона "Динамо", и немного в шоке", – написала Алина, отвечая на вопросы в сторис Инстаграма.

Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
29.07.2020 в 00:23
Еще в 2015 году подающий надежды молодой Буяльский - на подхвате у молодого талантливого тренера Реброва.) Судя по фото 2020 - сейчас Виталик Буяльский с молодой женой : - преуспевающие бизнесмены в "структуре" Динамо Киев. Жизнь удалась, Виталий Казимирович?
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...