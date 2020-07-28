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Алина Буяльская: Посмотрела видео, как ультрас возле стадиона Динамо, и немного в шоке
За событиями вокруг назначения Луческу следят не только футболисты, но и их жены
Жена полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского Алина поделилась в сети реакцией мужа на назначение главным тренером киевлян Мирчи Луческу.
"Сначала, наверное, как и все был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция.
Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, как они возле стадиона "Динамо", и немного в шоке", – написала Алина, отвечая на вопросы в сторис Инстаграма.
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Источник:Инстаграм
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rjhxb61@ukr.net (киев)
29.07.2020 в 00:23
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