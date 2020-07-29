Финал за Лигу Европы. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляцию матча Колос - Мариуполь

В среду 29 июля состоятся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Мариуполь".

Поединок начнется в 19:30, на него будут допущены болельщики, а билеты стоят всего 1 гривну.

Ну а тем болельщикам, которые предпочтут стадиону телевизор, напомним, что матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".

Напомним, что победитель данного матча в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы.