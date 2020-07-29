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Финал за Лигу Европы. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляцию матча Колос - Мариуполь
Последний матч сезона в УПЛ
В среду 29 июля состоятся финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Мариуполь".
Поединок начнется в 19:30, на него будут допущены болельщики, а билеты стоят всего 1 гривну.
Ну а тем болельщикам, которые предпочтут стадиону телевизор, напомним, что матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".
Напомним, что победитель данного матча в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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