Девятый гол Малиновского и продолжение эпопеи с Луческу. Главные новости от 28 июля

Начнем с приятного - Руслан Малиновский забил 9-й гол в текущем сезоне. На этот раз украинец вышел на замену и со штрафного поразил ворота "Пармы", сравняв счет в матче. В итоге "Аталанта" выиграла поединок - 2:1. Надо сказать, мяч получился необычным для Руслана - в этот раз он не перебрасывал стенку, а прошил ее, воспользовавшись брешью. Повезло, но везет, как известно, сильнейшим.

"Динамо" выступило с официальным заявлением насчет якобы отставки Мирчи Луческу из клуба. Киевляне заверили, что в прессу "слили" старую переписку с тренером, в которой тот выражал опасения насчет реакции болельщиков. С тех пор "Мистер" якобы передумал, и сейчас думает только о "Динамо". Верить этому или нет - решайте сами.

Ну а чтобы окончательно пресечь спекуляции, Луческу прибыл в Киев на день раньше запланированного, и сразу помчался к памятнику Лобановскому, где толкнул краткую речь, смысл которой в том, что Валерий Васильевич - один из лучших в истории футбола. Получилось трогательно. Жаль, ультрасы не оценили, и встретили 74-летнего румына матерными речевками. Впрочем, у Луческу впереди еще целый сезон, а может и больше, чтобы их переубедить.

Точнее, в городе Днепре, а вот в клубе "Днепре-1". По информации ТаТоТаке, некий инвестор "Днепра-1" (хм, кто же это такой?) после провала с "Колосом" поднял вопрос смены тренерского штаба, со Скрипником уже все обсудили, и он дал добро. "Заря" за тренера получит клаусулу - полмиллиона евро. Ну а финализируют сделку, как только в Украину приедет президент луганчан Евгений Геллер. Отличные, надо сказать, новости для "Днепра-1", а вот для "Зари" печальные. Она в этом сезоне была чисто "тренерской" командой, и без Скрипника все может развалиться.

Ну а пока Скрипник еще на месте, "Заря" залатала дыры в составе, образовавшиеся после трансфера Богдана Михайличенко и возвращения в Киев Богдана Леднева. Место первого займет 24-летний бразилец Жуниньо, который до недавнего времени играл за гранда македонского футбола "Вардар". Ну а Леднева попробует заменить Егор Назарина, который ранее не нашел себя в Бельгии, но был неплох в "Карпатах". Большой шанс для парня.

Аргентинцы - те еще бизнесмены. Пришлось подавать иск в ФИФА, чтобы "Ривер Плейт" зашевелился и заплатил хотя бы половину денег, которые был должен за колумбийского технаря Хорхе Карраскаля. Так как весь трансфер затянул на 2,5 млн евро, то первый транш составил 1,25 млн. Правда, на что они теперь пойдут - большой вопрос. "Карпаты" исключили из УПЛ, а долгов у клуба столько, что одним Карраскалем вопрос не закрыть.

Запасной "Сливочных" Мариано Диас взял и заболел на коронавирус, и теперь носа из дома не высовывает. Сама по себе его потеря для "Реала" перед Лигой чемпионов незаметна - доминиканец наиграл аж 40 минут в минувшей Примере. Но беда в том, что Мариано мог заразить еще кого-то в команде, а у "Реала" 7 августа ответный матч 1/8 финала против "Ман Сити". Времени осталось всего ничего - одна надежда, что остальные здоровы, иначе "Реалу" несдобровать.