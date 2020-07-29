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В матче с Мариуполем Колосу не помогут двое игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Зато один отбыл срок дисквалификации

В матче с Мариуполем Колосу не помогут двое игроков
Новина українською

К матчу с "Мариуполем" в финале плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы, у "Колоса" не готовятся Ильин и Богданов - они восстанавливаются после травм, сообщает телеканал Футбол.

Зато после дисквалификации вернулся Вадим Милько.

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В понедельник у команды Руслана Костышина был выходной. А во вторник ковалевцы переехали в Киев и поселились в отеле. К матчу с "Мариуполем" они готовятся на стадионе имени Банникова.

Матч "Колос" - "Мариуполь" состоится сегодня, 29 июля, начало - в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Богданов Вадим Милько УПЛ Колос (Ковалевка) Лигоевропейский плей-офф Олег Ильин
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Источник:
Футбол News

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