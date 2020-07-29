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В матче с Мариуполем Колосу не помогут двое игроков
Зато один отбыл срок дисквалификации
К матчу с "Мариуполем" в финале плей-офф за последнюю путевку от Украины в Лигу Европы, у "Колоса" не готовятся Ильин и Богданов - они восстанавливаются после травм, сообщает телеканал Футбол.
Зато после дисквалификации вернулся Вадим Милько.
В понедельник у команды Руслана Костышина был выходной. А во вторник ковалевцы переехали в Киев и поселились в отеле. К матчу с "Мариуполем" они готовятся на стадионе имени Банникова.
Матч "Колос" - "Мариуполь" состоится сегодня, 29 июля, начало - в 19:30.
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Источник:Футбол News
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