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Шахтер и Динамо поздравили Мирчу Луческу с днем рождения

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя "горняки" его нещадно критиковали уже несколько дней

Шахтер и Динамо поздравили Мирчу Луческу с днем рождения
Новина українською

Хотя Мирча Луческу недавно возглавил киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" на официальном сайте и в соцсетях поздравил бывшего наставника главной команды (2004-2016 лет) с 75-летием.

Назначение в киевский клуб вызвало бурное недовольство в "Шахтере". В воскресенье на одном из всеукраинских телеканалов, который связывают с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым, гендиректор дончан Сергей Палкин остро критиковал Луческу за решение возглавить "Динамо".

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Но поздравить Мирчу Михайловича "оранжево-черные" не забыли.

ФК "Шахтер" поздравляет Мирча Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.

Поздравления действующему главному тренеру появилось и на сайте киевского "Динамо". От имени клуба юбиляра поздравили президент Игорь Суркис и капитан главной команды Сергей Сидорчук.

Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольной дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, блестящей игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение.

Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, жизненная и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клуба его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
29.07.2020 в 13:21
Вот и молодцы, что поздравили. Абсолютно здоровая реакция:) Дай Бог Мирче здоровья!
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