Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и Динамо поздравили Мирчу Луческу с днем рождения
Хотя "горняки" его нещадно критиковали уже несколько дней
Хотя Мирча Луческу недавно возглавил киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" на официальном сайте и в соцсетях поздравил бывшего наставника главной команды (2004-2016 лет) с 75-летием.
Назначение в киевский клуб вызвало бурное недовольство в "Шахтере". В воскресенье на одном из всеукраинских телеканалов, который связывают с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым, гендиректор дончан Сергей Палкин остро критиковал Луческу за решение возглавить "Динамо".
Но поздравить Мирчу Михайловича "оранжево-черные" не забыли.
ФК "Шахтер" поздравляет Мирча Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.
Поздравления действующему главному тренеру появилось и на сайте киевского "Динамо". От имени клуба юбиляра поздравили президент Игорь Суркис и капитан главной команды Сергей Сидорчук.
Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольной дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, блестящей игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого "Шахтера" - лучшее тому подтверждение.
Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, жизненная и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском "Динамо", способствуя возвращению клуба его заслуженного статуса.
Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати