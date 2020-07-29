Шахтер и Динамо поздравили Мирчу Луческу с днем рождения

Хотя Мирча Луческу недавно возглавил киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" на официальном сайте и в соцсетях поздравил бывшего наставника главной команды (2004-2016 лет) с 75-летием.

Назначение в киевский клуб вызвало бурное недовольство в "Шахтере". В воскресенье на одном из всеукраинских телеканалов, который связывают с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым, гендиректор дончан Сергей Палкин остро критиковал Луческу за решение возглавить "Динамо".

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Но поздравить Мирчу Михайловича "оранжево-черные" не забыли.

ФК "Шахтер" поздравляет Мирча Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.

Поздравления действующему главному тренеру появилось и на сайте киевского "Динамо". От имени клуба юбиляра поздравили президент Игорь Суркис и капитан главной команды Сергей Сидорчук.