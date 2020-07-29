Не купюра в сто долларов. Мирча Луческу – это реликт эпохи

Хотите любите, хотите травите. Он не подарок, но и не потустороннее зло. Луческу сам по себе достаточно интересный и действительно художественный персонаж в современном футболе. Я бы четко выделял две стороны его сущности:

умение искать виновных в неудачах: весь гигантский шлейф под условным названием "Браво федерация!"; его тренерский талант.

Мирча Луческу был и является креативным наставником. Это, наверное, от его игровой сущности, ведь Мирча был быстрым, техническим крайним форвардом. Такие или полностью меняют свою игровую философию на тренерской позиции (как Лобановский), или идут по той же тропинке.

Он умел ставить игру. Любил технарей, поэтому зачастую и возился с бразильцами. Теми же, которые и делали разницу, играли на рояле, носителей же всегда найдут.

Здесь, кстати, есть и определенный момент преувеличения его заслуг. Некоторые фаны "Шахтера" говорят, что он воспитал и сделал игроками Фернандиньо, Виллиана, Дугласа Косту и других. Это не совсем правда, то есть, он из качественного материала слепил суперовых футболистов, а не с какого-то сырья. У нас же просто почти ничего не знали об этих ребятах, хотя у себя на родине они уже давно заявили о своем выдающимся потенциале. Сделать такое – дело совсем не простое, для украинских реалий же еще более сложное. Он умел мотивировать лидеров; кстати, речь не о деньгах.

Специфика тренера Мирчи Луческу – в его работоспособности, фанатизме и тоталитарности. Он был человеком-оркестром и тренером-диктатором. Такие типажи идеально приживались в футболе 50-х, максимум 70-х годов. Далее они исчезали. С одной стороны – это невероятный фанатизм тренера и его сверхъестественная работоспособность. С другой – это невозможность исправить системную ошибку, ведь все вокруг является лишь свитой для венценосца.

Именно поэтому, я считаю, он так и не поработал в больших топах, кроме короткого пребывания в "Интере". Имел талант, но не был способен адаптироваться. В постсоветском же футболе было легче стать отцом команды. Хотя и это не сработало в России, слишком много Мирча переточив под себя в "Шахтере", что, впрочем, никак не притесняет его достижения. Он словно мамонт в современном зоопарке, удивительно другой, хотя и похож на своих коллег.

В 2009-м в Стамбуле общался с болельщиками, один был фаном "Бешикташа", другой – "Галатасарай". Оба с большим уважением относились к Луческу. Феномен Мирчи в Турции заключается в том, что местная публика больше ценит успехи, чем хейтит неудачи, а местные реалии тоже специфические, как и у нас. Поэтому там его и воспринимали лучше, чем в Украине.

Также вспоминаю отзывы о Луческу Висенте Дель Боске, который прилетел в Стамбул, чтобы заменить того. Румын встретил как лучшего гостя и предоставил испанцу полное досье на всех игроков, рассказал столько о всех местных делах, что экс-тренер "Реала" был очень удивлен таким приемом от человека, который идет с места работы из-за его прихода. Поэтому он бывал и таким.

А сейчас он реликт эпохи. Мирча Луческу – это уже история.