Александр Бабич: Перед игрой в Александрии Мариуполь получил миллион

Накануне финала плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы главный тренер "Мариуполя" дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Победу над "Александрией" в полуфинальном матче плей-офф к какой категории отнесете?

- К сенсации ее я точно не отнесу. Победа была тяжелая, и если брать голевые моменты, то добыта она была в равной игре. Примерно одинаковыми обе команды были также по составах и уровне игры. Так что этот выигрыш, скорее, можно отнести к ожидаемым, ведь мы хотели и верили в то, что сможем его добиться.

- За счет чего удалось одолеть соперника?

- Ребята перед игрой были раскрепощены, и это наверняка сыграло свою роль. Я им сказал тогда: "Отбросьте все, вдохните и выдохните - и просто играйте в футбол. Делайте на поле то, о чем мы договорились и не переживайте за исход". Понятное дело, что над "Александрией" больше довлел результат, ведь она считалась фаворитом, к тому же, играла дома.

- Похоже, что вы определили для себя джокера - имею ввиду Алексея Кащука. За неполные два месяца он уже трижды забивал важные мячи, выходя на замену в концовке.

- Могу сказать, что это очень талантливый парень. В весенней части чемпионата карантинная пауза наверняка пошла ему на пользу. И если я раньше говорил, что среди других молодых ребят к Кащуку меньше всего претензий, то сейчас вижу, что он становится тем футболистом, которого мы видели на молодежном чемпионате мира. Тогда он также играл уверенно и раскрепощенно, не боясь ошибиться.

- Были ли у "Мариуполя" какие-то дополнительные стимулы в игре с "Александрией" помимо попадания в финал и завоевания желанной путевки в Лигу Европы?

- План мотивации оговаривался у нас еще до начала сезона. В нем предусматривались выход в полуфинал и финал Кубка Украины. За попадение в 1/2 финала был бонус в виде 1 миллиона гривен на команду. Его ребята получили как раз перед субботней игрой с "Александрией", и он также в определенной степени помог нам добыть победу. Если же говорить о выходе в финал плей-офф чемпионата и завоевании путевки в квалификацию Лиги Европы, то дальнейшие бонусы никто нам пока не озвучивал.

- Когда-то вы играли в команде из Александрии. Приезжая в этот город, о том времени вспоминаете?

- В "Полиграфтехнике" я играл как раз в то время, когда Владимир Богданович (Шаран - Прим.В.К) заканчивал свою карьеру. Я был молодой, а он - опытный, лидер команды. Было приятно, что играли вместе.

- Дедовщины в команде не было?

- Раньше она была всегда, но при этом молодежь понимала те неписанные правила, которые существовали в команде. В частности, это касалось мячей и ворот, которые нужно было помочь носить. Естественно, что опытные футболисты что-то подсказывали молодым, а в чем-то им "пихали". Не без этого. Но ни в коем случае никто никого не оскорблял. Скажу больше: часто бывало, когда "старики" приглашали молодых вместе посидеть, пообщаться. Стоит отдать должное, коллектив в "Полиграфтехнике", которая в сезоне-2002/03 стала называться "Александрией", был очень приличный. В александрийской команде осталась частичка моего здоровья. Помнится, в конце сезона-2001/02, в переходном матче за право остаться в высшей лиге, мой единственный гол оставил "Полиграфтехнику" в элите. Фотография с мгновеньем той поры до сих пор висит на александрийском стадионе.

- Увидев ее, слезу не пустили?

- Нет (улыбается). Помимо этого фото есть и множество других, на которых узнаешь многих футболистов, которые сейчас занимаются тренерской деятельностью или же завершили активные выступления в футболе. По тем временам была приятная ностальгия. Это же касается и самого города. В Александрию мне всегда приятно приезжать. Хотя она с тех пор изменилась – все-таки почти два десятка лет прошло.

- Александрийские болельщики вас помнят?

- Думаю, что помнят. Когда наша команда до игры была стадионе, то я слышал оклики: "Саша!". Люди подходили, здоровались. Понятное дело, что меня в роли игрока александрийской команды помнят разве что болельщики со стажем. Хотя в клубе до сих пор работают люди, с которыми знаком еще с той далекой поры.

- Кстати, о болельщиках. Играть со зрителями стало веселее?

- Однозначно. Это ведь совсем другой - живой футбол! Было приятно, что и александрийцев, и нас зрители подгоняли шумом, свистом и криком. Это подстегивало всех. Что и говорить, была совсем другая атмосфера, чем при пустых трибунах!

- Матч с "Александрией" стал для вас 100-м на посту главного тренера "Мариуполя" во всех турнирах. Выставляться по такому случаю в команде принято?

- Думаю, что пока выставляться не время. Если говорить о круглом количестве матчей, то это не только моя заслуга, а заслуга всего тренерского штаба и всей команды. Буквально три дня назад я попросил ребят, чтобы они сделали мне подарок - удачно сыграли следующий матч. А уже потом, дай Бог, можно и выставить команде.

- Перед каким матчем в роли рулевого "Мариуполя" больше волновались - перед первым или сотым?

- Скажу честно: волнуюсь перед каждым матчем. Кстати, так уж получилось, что мой первый официальный поединок в должности главного тренера "Мариуполя" был как раз против "Александрии" дома. Мы тогда с Богданычем разошлись миром - 1:1. По ходу встречи проигрывали, но если не ошибаюсь, на 86-й минуте отыгрались - Яворский забил. И надо же случиться такому совпадению, что сотый матч тоже оказался против "Александрии"! Если сравнивать оба матча, то все-таки перед первым волновался больше. Он ведь был дебютным.

- Насколько известно, в честь юбилея клуб подарил вам футболку с цифрой "100" на спине. Судя по видео, при ваших XXL она выглядит на размер меньше.

- По этому поводу могу сказать вот что. Из Мариуполя в Киев я ехал через Одессу. Так вот, заехав домой, эту футболку примерял. "Сидит" она на мне очень прилично. В итальянском стиле - облегающая (смеется).

- Что вас больше всего волнует - качественное восстановление сил подопечными после игры в Александрии или вопросы, связанные с психологическим настроем?

- Только восстановление функционального состояния, так как после матчей с положительным итогом по части психологии особых проблем быть не может. Дело в том, что после игры с "Александрией" обратная дорога была очень сложная, утомительная. Ехали мы ночью, и к тому же, долго. В Мариуполь вернулись только в полшестого утра, поэтому очередные два дня до отъезда в Киев нужно было посвятить лишь восстановлению ребят.

- Не опасаетесь, что ваши футболисты уже сейчас подсознательно одолеваемы чемоданным настроением?

- Этот вопрос мы обсуждали, и договорились с футболистами, что раз у нас еще есть незаконченная тема, то не будем отвлекать внимание на те или другие внешние факторы - будь то заканчивающиеся контракты или что-то другое. "Мариуполь" имеет большой шанс выполнить поставленную задачу, на этом и нужно сосредоточиться. Мы договорились доработать сезон честно, хотя я понимаю, что учитывая ситуацию, будет довольно сложно. Однако уверен, что в матче с "Колосом" ни у кого не будет ни чемоданного настроения, ни каких-либо мыслей об отпуске.

- Игру "Колоса" изучали по его последнему матчу с "Днепром-1" или по двум вашим играм с ним?

В "Мариуполе" анализ проводится по нашим играм плюс по последним из сыгранных. В частности, просматривали оба поединка первого этапа чемпионата с "Колосом". Вообще я смотрю все матчи Премьер-лиги, а в случае необходимости для получения информации могу выбрать что-то нужное и благодаря Wyscout. Что же касается нашего ближайшего соперника, то недавно просматривали игру "Колоса" с "Зарей".

- После полуфинального матча плей-офф вы не отрицали, что фаворитом считалась "Александрия", а теперь таковым называете "Колос". Намерены таким образом усыпить бдительность соперника?

- Я бы так не сказал. Перед финалом какими-либо высказываниями или разговорами ни мы коваливцев бдительность не сможем усыпить, ни они нашу. Просто я реально оценивал ситуацию с учетом того, что после матча с "Александрией" нам нужно будет добираться домой, а всего через полтора суток выезжать в Киев. Стоит отдать должное "Колосу", который играет в первой шестерке и в концовке чемпионата сумел обыграть киевское "Динамо" - 2:0 и "Днепр-1" в полуфинале плей-офф - 4:1. Именно по финишному отрезку сезона я объективно и оценивал ситуацию по возможностям соперника.

- Каково состояние выбывшего из строя Алексея Быкова?

- Честно говоря, не лучшее. Он и сегодня не сможет участвовать в игре, так как имеются небольшие проблемы со здоровьем. Надеюсь, что до начала предсезонного сбора Алексей уже будет работать в общей группе. Во всяком случае, так говорит врач команды.

- Кто-то еще кроме него не сможет помочь команде в финальном матче с "Колосом"?

- К сожалению, у нас достаточно большая группа травмированных. Помимо Быкова не смогут сыграть также Горбунов, Муравский, Кирюханцев и Танковский, который еще не восстановился после повреждения. Характеры травм у всех разные - кто-то "потянул" мышцу задней поверхности бедра, кто-то - приводящую мышцу. Муравский, которого мы вынуждены были заменить после первого тайма матча с "Александрией", подвернул голеностоп. Слава Богу, что никаких тяжелых травм нет.

- В своем комментарии после матча с Александрией вы сказали, что ваше будущее и будущее вашего тренерского штаба в компетенции руководства клуба. Но спустя всего двое суток, отвечая на вопрос о своей мечте, вы говорили о высоких задачах "Мариуполя" и желании сыграть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Значит ли это, что вопрос о вашем будущем уже прояснился?

- Могу сказать, что вопрос о продлении моего соглашения до сих пор находится исключительно в компетенции руководства. Мы договорились до игры с "Колосом" эту тему не обсуждать, чтобы можно было максимально сконцентрироваться. Что касается моих желаний и мечты, то я высказывался о своих тренерских амбициях в целом, а не конкретно. Мне, как тренеру, хочется и в дальнейшем развиваться, учиться и двигаться вперед. Не резко, сразу, а постепенно. Намерен совершенствоваться, поднимая планку своих притязаний все выше и выше. Приятно осознавать, что с "Мариуполем" мы поучаствовали в квалификации Лиге Европы: сначала преодолели третий раунд, выбыв из турнира на втором, а затем в следующем году "вылетели" во втором раунде. Выступления на таком уровне порождают желание преодолевать очередные турнирные барьеры, с каждым сыгранным матчем добавляя опыта. В случае нашего попадания в Лигу Европы, в ее розыгрыше сезона-2020/21 мы также сможем стартовать с третьего квалификационного раунда. Правда, об этом в преддверии матча с "Колосом" приходится пока мечтать. Но если поставленную задачу попасть в квалифайн еврокубкового турнира "Мариуполю" все же удастся выполнить, то ко мне и к команде будет меньше вопросов. В случае же ее невыполнения руководство клуба, вполне естественно, может принимать любые решения.

- В случае выхода "Мариуполя" в Лигу Европы домашней ареной для проведения матчей снова будет стадион "Черноморец" в Одессе?

- Я бы очень хотел играть в этом городе. Мы в Одессе играли два года кряду, и могу сказать, что нас полностью устраивает и стадион, и поддержка нашей команды со стороны болельщиков. И даже при заполненности арены на 25 процентов это для нас будет праздником.