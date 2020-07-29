Контрольный матч. Шахтер переигрывает Верес

Весь первый тайм "Верес" продержался, выглядел вполне достойно и организованно в обороне. "Шахтер" проводил атаку за атакой, но не так часто пробивал по воротам и опасных моментов подопечные Каштру создали совсем немного. Марлос, Тайсон и Мораес иногда оказывались на хороших позициях, при этом им не хватало настойчивости и последнего хорошего удара.

Тем не менее, "горняки" постоянно создавали давление на ворота соперника, Когут порой не мог перевести дыхание, отразив несколько сильных выстрелов. Один раз штанга спасла ровенский клуб - Марлос с острого угла попал в каркас ворот. Тут же отметим, что несколько инертно и академично выглядели дончане, видимо не настроились на соперника из Второй лиги.

Зато после перерыва "Шахтер" добавил, а "Верес" немного подсел, сказывалась усталость и жара под 30 градусов. Сработали замены Каштру, хорошо вошли в игру Тете, Соломон, Болбат и Степаненко. Первый гол должен был забивать Соломон, хороший пас с фланга ему отдал Болбат, но удар у израильского легионера не получился, мяч попал к Тете, который неотразимо пробил в дальний угол.

Окончательный счет установил Соломон, ему понадобилось время, чтобы подстроиться к игре. После нескольких потерь мяча и обрезок, Манор классно пробил низом. Когут не ожидал и не среагировал на выстрел - 2:0. "Верес" предоставил хорошую игровую практику "Шахтеру", хотя в обороне у "горняков" работы почти не было. Лишь дважды Пятов вступал в игру в относительно опасных ситуациях. Следующий матч "Шахтер" проведет 5 августа, ровно через неделю в Лиге Европы предстоит сыграть "Вольфсбургом".

Товарищеский матч

Тренировочная база "Святошин"

Шахтер - Верес 2:0

Голы: Тете 67, Соломон 87

"Шахтер": Пятов, Додо (Болбат 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко (Сиприано 81), Маркос (Тете 65), Марлос, Майкон (Степаненко 65), Коваленко (Соломон 65), Тайсон (Коноплянка 46), Мораес (Сикан 81)

"Верес": Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Хоцяновский, Кучеров, Петько, Соломка, Панасенко, Шестаков