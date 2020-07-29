Никита Каменюка: Сто процентов - я фартовый, хотя в моей карьере никогда не было легких сезонов

Завершивший активные выступления в роли игрока и перешедший на тренерскую работу многолетний капитан "Зари" в откровенном интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал о насыщенной разными событиями своей карьере.

- Ваши одноклубники Желько Любенович и Вячеслав Чечер свои последние в карьере матчи сыграли в более зрелом возрасте - первый из них в неполные 37, а второй в 38. Учитывая, что вам всего лишь 35, напрашивается вопрос: не рано ли уходите?

- Нет. Думаю, что не рано, а вовремя. Я считаю, что сделал в футболе максимум того, чего хотел.

- С привычной ролью в большом футболе расставаться грустно?

- Разумеется. Когда ты столько шел к тому, чтобы быть футболистом и играть в любимую игру, то делать это непросто. Пока я этого еще, наверное, не осознал. Полагаю, что полностью пойму тогда, когда команда соберется после отпуска, а меня не будет вместе с ними в раздевалке.

КРУТОЙ УХОД С МАСШТАБНЫМ СЮРПРИЗОМ

- Уход из футбола наверняка представляли себе иначе?

- Думал, что буду играть очень и очень долго. Честно говоря, даже не представлял, как буду уходить из футбола и каким будет этот матч. В игре "Заря" - "Десна" получился же нешуточный накал страстей, борьба, жажда победы, большое делание добиться положительного результата и завоевать медали. Согласитесь, уйти именно так - это круто!

- Большой баннер на стадионе и флешмоб в виде облачившихся в футболки с надписью "Спасибо, капитан!" одноклубников задел струны вашей души?

- Конечно же, было приятно. Это незабываемые ощущения, когда видишь свою фотографию с такими трогательными словами. Остается лишь сожалеть, что в матче с "Десной" меня не было на поле. Ведь такого масштабного сюрприза никто и никогда для меня раньше не делал. Было, правда, когда болельщики еще в 2012 году, во время выступлений "Зари" в Луганске, вывешивали посвященный мне и Илье Галюзе баннер с нашими фотографиями и надписью под ними "Душа и сердце". Приятно, что и говорить.

- В глубине души надеялись, что Виктор Скрипник в столь знаковый для вас день задействует в игре хотя бы на десять-двадцать минут?

- Если честно, то для меня это было неважно. Главное состояло в другом - чтобы моя команда добилась результата. А как это произошло - с моим участием на футбольном поле или с сидением на лавке - не столь важно.

МИССИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНА

- Уверен, что заключительный матч "Зари" с "Десной" в сезоне-2019/20 будут еще долго вспоминать болельщики. Большинство из них сходятся во мнении, что луганская команда обязана была стремиться забить победный мяч, а не довольствоваться ничейным счетом.

- Да, я слышал о нем. Но что тут удивительного: сколько людей - столько и мнений. Высказывать свою позицию - право каждого болельщика. Насколько знаю, в некоторых социальных сетях были нелицеприятные выражения в адрес наших футболистов. Да уж, легко говорить, когда сидишь за монитором или держишь в руках смартфон, при этом пишешь грубые и обидные вещи. А вот сказать такое в лицо - это не каждый может. Что же касается того, хотели ли мы выиграть у "Десны", скажу: да, хотели! К сожалению, команда до финального свистка не знала, как развивались события в параллельном матче "Колос" - "Динамо" в Киеве. О том, что динамовцы проигрывают со счетом 0:2, я узнал лишь на 85-й минуте. И даже пытался донести это до ребят. Хотя вместе с тем понимал, что при счете 1:1 у нас все равно будет момент, и его нужно только реализовать. Поэтому и не хотелось сильно нагнетать ситуацию.

- После матча чувства у партнеров по команде наверняка были смешанными: с одной стороны, радовала добытая бронза, а с другой заставляла взгрустнуть мысль о вашем завершении карьеры.

- Думаю, все наоборот радовались тому, что я закончил. И что не буду теперь их доставать (смеется).

- Как и по части конкуренции, кстати, тоже…

- Да-да, конкуренцию всем молодым ребятам я составлял очень серьезную. Спуску им на тренировках не давал, на своем примере показывая, как нужно работать и тренироваться. Такой была моя миссия, чему я был очень рад.

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- Какой была ваша встреча с болельщиками после матча?

- Очень эмоциональная. Они, разумеется, говорили о том, что мы могли стать серебряными призерами, но вместе с тем радовались и бронзе. Ведь в такой ситуации третье место стало той весомой наградой за необычный и непривычно длинный сезон, в котором было много разных эпизодов - как со знаком "плюс", так и "минус". В частности, смена в руководстве клуба, и последние трансферные слухи, которые ходили вокруг нашей команды. Понятное дело, что все это не придавало позитива. Но как бы там ни было, а из этой ситуации мы вышли с честью и достоинством.

"НУЖНОЕ" ВРЕМЯ ДЛЯ НАГРАДЫ

- Ваш одноклубник Дмитрий Хомченовский рассказывал мне в интервью, что вы умело проявили свои вокальные способности в караоке во время "бронзового" ужина в ресторане.

- У меня очень серьезные вокальные данные, так как я тренировался на протяжении всей футбольной карьеры (улыбается).

- Когда вернулись домой после празднования?

- В семь утра. Хорошо посидели. Лишний раз мы показали, что нужно не только играть в футбол и добиваться положительного результата, но и знать, когда ты можешь отдохнуть. А еще доказали, что мы одна семья. Если человек выкладывается на футбольном поле, то точно также он может предаться отдыху.

- Были времена, когда медаль вручалась футболисту как минимум за 50 процентов сыгранных матчей в чемпионате, потом это требование было упрощено. Вы на награду наиграли?

- Если мерять теми требованиями, то нет (улыбается). В завершившемся сезоне я сыграл лишь девять матчей. Если не ошибаюсь, когда-то давно, в советские времена, медали вручались только одиннадцати или пятнадцати футболистам, а в розыгрыше Кубка лишь тем, кто участвовал в финале. Это уже чуть позже их стали получать те, кто сыграл определенное количество поединков в процентном отношении. Так что мне повезло, что я живу в это время, а не в то. Бронзовую награду получил.

ГВОЗДЬ ДЛЯ БУТС И СТОПРОЦЕНТНЫЙ ФАРТ

- Вы один из немногих в нынешнем составе "Зари", кто успел завоевать бронзовую медаль во второй раз после третьего места в сезоне-2016/17. Первая наверняка для вас ценнее?

- Не могу сказать, что именно первая. Вторая для меня тоже значимая. Ведь когда ты поднимаешься на вершину, то главное - удержаться на ней. Последние два-три года были очень тяжелыми, так как болельщики и журналисты говорили о том, что "Заря" - третья сила, и поэтому должна добиваться таких же высоких результатов. Это напряжение сказывалось на молодых ребятах, которые появились в команде после завоевания первой бронзы. Разумеется, они пытались держать эту планку, но так уж сложились наши турнирные дела, что мы сначала были четвертыми, потом пятыми. В сезоне-2018/19 у нас вообще была досадная ситуация, когда лишь в последних турах мы сначала потеряли шансы на завоевание бронзовых медалей, а затем упустили и четвертое место. Это случилось после того, как мы проиграли решающий матч "Мариуполю". Признаюсь, это сильно ударило по моему личному самолюбию, да и самолюбию наших молодых пацанов. Вот мы и хотели в завершившемся чемпионате подобного не допустить, взобравшись на желанную третью строчку. Считаю, что мы на ней находимся заслуженно.

- Где храните медали?

- Мои награды находятся у родителей, в моем родном городе - Луганске. Правда, "свежая" бронза пока еще туда не попала из-за скоротечности отпуска.

- А гвоздь для бутс уже успели вбить?

- Нет, еще не вбивал. Его мне пока не подарили, а покупать специально не буду (смеется).

- Из девяти матчей, сыгранных с вашим участием в этом чемпионате, "Заря" в семи победила, один раз сыграла вничью, а проиграла лишь однажды - на финише киевскому "Динамо" 1:3. Выходит, вы фартовый?

- Наверное, так и есть. Сто процентов, что я фартовый! Мне очень повезло, что почти всю свою карьеру провел в одном клубе. Так сложилось, что я постоянно рос вместе с "Зарей", пройдя с ней путь от второй лиги (в то время я в команде лишь тренировался) до Премьер-лиги. За этот период была и борьба за выживание в первой лиге, когда команда находилась на 16-м месте, и два сезона кряду борьбы за выход в элиту. После того, как мы в ней оказались в сезоне-2006/07, мы ни разу не упали вниз. Хотя "Заре" не раз бывало тяжело. Вообще в моей карьере никогда не было легких сезонов.

ЛОЖКА ДЕГТЯ ОТ СЕРГЕЯ БОЙКО

- В одном из матчей с "Александрией" в минувшем сезоне вы умудрились заработать желтую карточку, не появляясь на поле. Что за история?

- Был один неприятный эпизод, в который не хочу особо углубляться. Скажу лишь, что никогда не позволю, чтобы в адрес моего родного клуба были какие-то оскорбительные высказывания. Лично мне можно что угодно говорить, но только не в сторону "Зари". Всегда буду стоять за ее честь, так как для меня это принципиально.

- С чьей стороны оскорбление прозвучало?

- От одного из игроков команды-соперницы. Наверное, судья услышал и дал мне карточку за это. Не знаю...

- С арбитрами в период карьеры конфликтовали часто?

- Не могу сказать, что были какие-то серьезные конфликты. Нет. Всегда были нормальные отношения - как с моей стороны к ним, так и наоборот. Да, не обходилось без каких-то мелких споров и разногласий, но конфликтных ситуаций не возникало. Арбитры, как и мы, делают свое дело. Это футбол, в котором могут кипеть эмоции, и без них - никуда. Конечно же, хочется, чтобы судьи росли в своем профессионализме, всячески развивались. Сейчас появилась система ВАР, которая вроде призвана помогать в спорных или сомнительных ситуациях. Но практика показала, что иногда она и мешает.

- Предупреждал ли вас тренер о корректном поведении во время судейства Екатерины Монзуль и ее ассистенток?

- Он все время предупреждает, чтобы мы были толерантными с судьями. Не только с Монзуль, а со всеми представителями футбольной Фемиды. Чтобы старались не обращать внимания на те или другие их решения. Я со своей стороны тоже говорил ребятам: мол, давайте вы будете делать свою работу - играть и не распыляться на эмоции, а уж мы с лавки будем подсказывать судьям, в каких моментах они ошибаются.

После матча с "Десной"

- Красные карточки в карьере сколько раз получали?

- Один раз. Сергей Бойко мне ее показал - причем, несправедливо. До сих пор мне это непонятно. Я хотел провести свою карьеру без единой красной карточки, а он все это смазал. Это было в выездном матче сезона-2015/16 с "Металлистом", в котором "Заря" 1:0 выиграла. Сначала рефери удалил игрока харьковской команды, а затем и меня. Намеренно, чтобы уравнять шансы. Было досадно, ведь я никогда в своей карьере не играл грубо и жестко. А тем более - преднамеренно. Всегда относился к сопернику с уважением, ведь каждый из них является моим коллегой по ремеслу, точно так же, как и я, зарабатывая на хлеб за свой труд. К тому же, у каждого есть семьи.

- Бывали ли случаи, когда ваша уверенная игра и специфичная фамилия рождали определение "каменная оборона"?

- (Без раздумий). Да, пару раз даже применяли подобное в газетах. Точно не помню - кажется, это было еще в Луганске. Я к этому относился спокойно, ведь понимаю шутки и ценю юмор. Прочитал, улыбнулся, перевернул страницу - и стал читать другую...

Конец первой части. Вторую часть интервью читайте завтра