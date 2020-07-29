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Палкин о матче с Вольфсбургом: Другого счета, кроме победы, болельщики нам не простят

Премьер-лига
(1 голосов)

Остается несколько дней

Палкин о матче с Вольфсбургом: Другого счета, кроме победы, болельщики нам не простят
Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин после спарринга с ровенским "Вересом" (2:0) высказался о подготовке "горняков" к игре с "Вольфсбургом".

По мнению главного менеджера клуба, сегодня трудно судить о готовности команды, ведь тренерский штаб делает много замен на позициях.

Идет процесс. До 5 августа еще будут приниматься решения. Однако уже видно, что Соломон, Тете, Маркос Антонио выделяются. Но главным на сегодня является собственно процесс.

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Палкина спросили, каким он считает приемлемый результат матча 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Если будет другой результат кроме победы - нам болельщики не простят.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа. Начало матча - в 19:55.

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В статье: Сергей Палкин Болельщики Вольфсбург (Вольфсбург) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Тете
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (3)
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magnum (Лилль)
29.07.2020 в 13:20
та ну, и ничья норм для выхода, да и 0-1 тоже
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0
0
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Инспектор ( )
29.07.2020 в 12:52
Да ладно, не простят. Сколько уже прощали и от Баварии, ПСЖ. А там было не 1-0
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+1
-2
Gafan777 (Каменка)
29.07.2020 в 13:09
сравнил член с мизинцем
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0
-1


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