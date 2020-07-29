Палкин о матче с Вольфсбургом: Другого счета, кроме победы, болельщики нам не простят

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин после спарринга с ровенским "Вересом" (2:0) высказался о подготовке "горняков" к игре с "Вольфсбургом".

По мнению главного менеджера клуба, сегодня трудно судить о готовности команды, ведь тренерский штаб делает много замен на позициях.

Идет процесс. До 5 августа еще будут приниматься решения. Однако уже видно, что Соломон, Тете, Маркос Антонио выделяются. Но главным на сегодня является собственно процесс.

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Палкина спросили, каким он считает приемлемый результат матча 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Если будет другой результат кроме победы - нам болельщики не простят.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится в среду, 5 августа. Начало матча - в 19:55.