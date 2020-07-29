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Мирча Луческу отмечает 75-летие вместе с братьями Суркисами

Премьер-лига
(2 голосов)

С руководством клуба

Мирча Луческу отмечает 75-летие вместе с братьями Суркисами
Новина українською

Сегодня вечером, в рамках празднования 75-летнего юбилея, у главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу будет праздничный ужин с семьей инвесторов клуби - Григория и Игоря Суркисов.

А уже завтра, в четверг, он встретится с игроками своей новой команды, сообщает Sport.ro со ссылкой на источник.

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Он уже смотрел матчи команды, которую будет тренировать. Сейчас румынский тренер находится на базе "Динамо", - говорит источник.

В обед Луческу просматривал контрольный поединок "Динамо" U-21 со сверстниками из "Колоса".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
29.07.2020 в 13:02
А он сможет там уснуть?
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0
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DynamoKiyv (Київ)
29.07.2020 в 13:08
Теперь скорее всего нет, он будет видеть перед собой глаза ахметова, а за ними сияние пенисова и палкина
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0


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