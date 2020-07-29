Мирча Луческу отмечает 75-летие вместе с братьями Суркисами

Сегодня вечером, в рамках празднования 75-летнего юбилея, у главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу будет праздничный ужин с семьей инвесторов клуби - Григория и Игоря Суркисов.

А уже завтра, в четверг, он встретится с игроками своей новой команды, сообщает Sport.ro со ссылкой на источник.

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Он уже смотрел матчи команды, которую будет тренировать. Сейчас румынский тренер находится на базе "Динамо", - говорит источник.

В обед Луческу просматривал контрольный поединок "Динамо" U-21 со сверстниками из "Колоса".