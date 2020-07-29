Президент Днепр-1 обещает официальное заявление по поводу нового наставника

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​прокомментировал информацию в СМИ о том, что вскоре пост главного тренера вместо Дмитрия Михайленко займет наставник "Зари" Виктор Скрипник, сообщает Meta-ratings.

Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы.

Хотя в интернете много подобной информации. Есть такие разговоры. Думаю, что до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление.

Напомним, что задачей "Днепр-1" на сезон 2019-2020 было попадание в еврокубки. Однако главная команда клуба его не выполнила. В СМИ ходят слухи об отставке с поста главного тренера Дмитрия Михайленко.