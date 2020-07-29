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Президент Днепр-1 обещает официальное заявление по поводу нового наставника

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже завтра-послезавтра

Президент Днепр-1 обещает официальное заявление по поводу нового наставника
Новина українською

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​прокомментировал информацию в СМИ о том, что вскоре пост главного тренера вместо Дмитрия Михайленко займет наставник "Зари" Виктор Скрипник, сообщает Meta-ratings.

Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы.

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Хотя в интернете много подобной информации. Есть такие разговоры. Думаю, что до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление.

Напомним, что задачей "Днепр-1" на сезон 2019-2020 было попадание в еврокубки. Однако главная команда клуба его не выполнила. В СМИ ходят слухи об отставке с поста главного тренера Дмитрия Михайленко.

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В статье: Дмитрий Михайленко Виктор Скрипник СК Днепр-1 Юрий Береза Днепр-1
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
29.07.2020 в 15:07
не ценят у нас тренеров --Михайленко в молодёжку вместо физрука Ротаня
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.07.2020 в 14:26
Скільки гівна було викинуто з боку гравців та фанів Зорі, та в основному кротів в бік Динамо, типа аслабляют, убівают, зрєнія лішают, а воно ось як. Краще для усіх було би якби Скрипник перейшов у Динамо.
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0
-1
Damien (Kyiv)
29.07.2020 в 14:07
Значит, сейчас идет торг
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0
0


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