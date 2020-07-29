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Новичок Олимпика сравнил УПЛ и чемпионат Беларуси

Премьер-лига
(1 голосов)

Не ожидал приглашения из Украины

Новичок Олимпика сравнил УПЛ и чемпионат Беларуси
Новина українською

Первый летний новичок "Олимпика" беларусский атакующий хавбек Кирилл Кириленко поделился своими впечатлениями от подписания контракта с донецким клубом.

Игрок признается, что очень рад вернуться в Украину.

Еще буквально 2 месяца назад, когда я поехал домой в Минск, казалось, вновь оказаться в УПЛ будет сложно. Не хотелось делать шаг назад.

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Чемпионат в Украине очень хороший. Мне, как молодому футболисту, хочется развиваться и прогрессировать. Если сравнивать Украину и Беларусь в футбольном плане, то выбор в пользу УПЛ очевиден.

Когда мне поступило предложение от Олимпика, я сразу согласился. Мне нравится атмосфера в коллективе, тренировочный процесс.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Кирилл Кириленко
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Источник:
Олімпік

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