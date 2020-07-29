Мирча Луческу должен встретиться с Гусевым, Суркис договорился с Вукоевичем - СМИ

В Киев накануне прибыл хорватский экс-игрок "Динамо" 2008-2015 годов Огнен Вукоевич, который до недавнего времени работал скаутом в селекционном департаменте бело-синих.

Он, как сообщает Dynamo Kyiv Inside, получил приглашение от клуба войти в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Поэтому "Вуко" встретился с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и обсудил условия дальнейшего сотрудничества. В частности, проблемой является то, что Огнен возглавляет молодежную сборную Хорватии. Поэтому президент киевского клуба дал разрешение на совмещение должностей.

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Еще одним помощником Луческу должен стать Олег Гусев, работавший в штабе Алексея Михайличенко. По этому поводу с ним будет разговаривать главный тренер.

Таким образом в тренерском штабе "Динамо" помощниками Луческу будут Вукоевич, Гусев, молдаванин Эмилиан (Эмил) Карас и итальянец Диего Лонго, который должен приехать в Киев завтра.