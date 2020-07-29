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Мирча Луческу должен встретиться с Гусевым, Суркис договорился с Вукоевичем - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Завершение эпопеи с формированием тренерского штаба

Мирча Луческу должен встретиться с Гусевым, Суркис договорился с Вукоевичем - СМИ
Новина українською

В Киев накануне прибыл хорватский экс-игрок "Динамо" 2008-2015 годов Огнен Вукоевич, который до недавнего времени работал скаутом в селекционном департаменте бело-синих.

Он, как сообщает Dynamo Kyiv Inside, получил приглашение от клуба войти в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Поэтому "Вуко" встретился с президентом "Динамо" Игорем Суркисом и обсудил условия дальнейшего сотрудничества. В частности, проблемой является то, что Огнен возглавляет молодежную сборную Хорватии. Поэтому президент киевского клуба дал разрешение на совмещение должностей.

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Еще одним помощником Луческу должен стать Олег Гусев, работавший в штабе Алексея Михайличенко. По этому поводу с ним будет разговаривать главный тренер.

Таким образом в тренерском штабе "Динамо" помощниками Луческу будут Вукоевич, Гусев, молдаванин Эмилиан (Эмил) Карас и итальянец Диего Лонго, который должен приехать в Киев завтра.

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В статье: Динамо (Киев) Диего Лонго Эмил Карас
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Источник:
Динамо Київ Inside
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Комментарии (7)
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Инспектор ( )
29.07.2020 в 15:52
Так штаб формирует сам Суркис?
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Камонплей
29.07.2020 в 15:08
нахіба це Гусєву тільки не зрозуміло. Мало не останній з позитивним іміджем.
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beaver_penetrator (Meiringen)
29.07.2020 в 15:09
Гусев ассистент тренера молодежки, Вуко гл. тренер Хорватии до 20. Карьерный рост.
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0
0
Камонплей
29.07.2020 в 15:17
Яке зростання? Пройти хороше навчання/стажування і підібрати будь-яку вільну команду, але головним, як Максимов, Скрипник та той самий Луческу. Це зростання. А підтирати дупу старим безідейним пердунам це не зростання.
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 14:50
табір у зборі... чи ще когось не покликали на карнавал!?
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+2
0
белорус (Киев)
29.07.2020 в 15:03
тебя
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+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 15:54
і білоруса теж не покликали
0
0


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