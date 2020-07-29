Луиш Каштру оценил готовность Шахтера к игре с Вольфсбургом

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру оценил контрольную игру с "Вересом" (2:0) и рассказал о подготовке ко второму поединку 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом" (5 августа в 19:55)

- В игре реализовали свои принципы. Сейчас начнется решающая неделя: подходим к очередному матчу - цели в сезоне. Сегодня должны были провести подготовительный поединок, чтобы на поле были все принципы, которые мы отрабатывали.

Нам не слишком часто удавалось добираться до последней трети поля - возможно, нужно было это делать больше. До этого отрезка поля мы достаточно хорошо себя проявляли. Надеемся, за неделю до встречи с "Вольфсбургом" добавим в атакующей игре. Подходим к матчу с большим оптимизмом. Это часть нашего пути.

- Каковы главные факторы успеха "Шахтера" в Лиге Европы?

- Прежде всего думаем о поединке с "Вольфсбургом", ни в коем случае не забывая главной цели - возможности пройти в финал. Однако сейчас не следует об этом думать. Необходимо очень уважительно рассматривать "Вольфсбург" и понимать, что это компетентная команда. Факторы успеха? Это то, как мы будем подходить к каждой игре.

Должны рассматривать любой матч как очень и очень сложный. Нам противостоит представитель Бундеслиги, одного из 5 ведущих европейских чемпионатов. В "Вольфсбурге" есть футболисты, которые могут решить исход игры в любой момент. Однако мы сейчас в основном смотрим на себя, и прекрасно знаем, на что способен соперник. Понимаем, что возможность пройти в 1/4 финала имеет как "Шахтер", так и "Вольфсбург".

- Насколько сложно оценивать состояние футболистов в таком смешанном сезоне?

- Есть данные, свидетельствующие о физических кондициях игроков. Ежедневно мы мониторим футболистов на всех уровнях. Говорю сейчас о настроении, физической подготовке, сон и питание ...Уверены, в матче с "Вольфсбургом" будем находиться в своей лучшей форме. В то же время постоянная работа заставляет нас быть очень внимательными и осторожными в ежедневном тренировочном процессе.

Мы ни в коем случае не можем допускать ошибок, ведь наш путь не заканчивается на Лиге Европы. Есть Лига Европы, потом сразу же Суперкубок и старт нового сезона чемпионата. Одно дело - готовить команду только в Лигу Европы, другая - еще и к тому, что будет дальше. Это самое трудное. Неизвестно, когда для нас закончится Лига Европы, и планировка очень и очень комплексная. Знаю и вижу, что игроки понимают, что им следует делать.

В "Шахтере" очень важно, что вся структура, которая нас окружает, является огромной поддержкой, все очень компетентны. И у нас фантастические игроки, которые ежедневно качественно и старательно работают. С этими ребятами очень приятно работать, ведь они всегда воспринимают любую информацию. Поэтому у нас хорошие перспективы. А ближайший матч мы рассматриваем как возможность пройти дальше.